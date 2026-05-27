Corriere dello Sport: “Serie B, Toscana protagonista. Palermo rischia di restare l’unica siciliana”

La prossima Serie B prende forma e si prepara a cambiare nuovamente geografia. Nell’analisi firmata da Pierluigi Capuano per il Corriere dello Sport emerge un campionato sempre più sbilanciato verso il Centro-Nord, con la Toscana pronta a diventare la regione più rappresentata e il Palermo che potrebbe ritrovarsi ancora una volta unica siciliana della categoria.

Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport sottolinea come all’appello manchino ancora soltanto due squadre: la perdente della finale playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro e la vincente dei playoff di Serie C, dove restano in corsa Ascoli, Catania, Salernitana e Union Brescia.





Nel focus pubblicato dal Corriere dello Sport, Pierluigi Capuano evidenzia la forte presenza del Nord Italia nel prossimo torneo. Attualmente sono già otto le squadre settentrionali sicure della partecipazione, numero che potrebbe ulteriormente aumentare in caso di permanenza del Monza e promozione del Brescia.

Il Corriere dello Sport racconta inoltre un dato significativo legato al Sud: la Serie B rischia infatti di perdere completamente la rappresentanza pugliese dopo la salvezza del Lecce in Serie A e la retrocessione del Bari in Serie C. Pierluigi Capuano ricorda come l’ultima cadetteria senza squadre pugliesi risalga alla stagione 2019/20.

Anche il Lazio sparisce dalla Serie B, complice la promozione del Frosinone in Serie A. Nel pezzo del Corriere dello Sport, Pierluigi Capuano evidenzia come si tratti di una situazione verificatasi soltanto in poche altre occasioni negli ultimi anni.

Grande attenzione anche alla Sicilia. Secondo l’analisi di Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, se il Catania non riuscirà a ribaltare i playoff di Serie C, il Palermo resterà l’unica squadra siciliana presente in Serie B. L’ultimo derby isolano in cadetteria resta così quello tra Catania e Trapani del 2014/15.

La Toscana sarà invece la regione più rappresentata del torneo. Il Corriere dello Sport, attraverso Pierluigi Capuano, ricorda come a Carrarese ed Empoli si siano aggiunte Pisa e Arezzo, formando un poker toscano che mancava dalla stagione 2010/11.

Spazio anche al Veneto, che ritrova tre squadre grazie alla presenza di Verona, Vicenza e Padova, e alla Campania, attualmente rappresentata da Juve Stabia, Avellino e Benevento. Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport sottolinea inoltre come la Salernitana possa completare addirittura uno storico poker campano in caso di promozione.

Infine, il Corriere dello Sport evidenzia anche le assenze territoriali ormai croniche: Piemonte e Friuli restano fuori dalla Serie B per il quinto anno consecutivo, mentre Sardegna, Umbria, Molise, Basilicata e Valle d’Aosta continuano a non avere rappresentanti nel campionato cadetto.