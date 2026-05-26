Juve Stabia, settimana decisiva per il futuro. Cinque gruppi interessati al club

Sono giorni decisivi per il futuro della Juve Stabia. Dopo il terremoto giudiziario che ha colpito il club e il sequestro delle quote disposto dal Tribunale di Napoli, Castellammare vive ore di forte tensione in vista della scadenza cruciale del 16 giugno, termine ultimo per completare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B.

Secondo quanto riportato da Metropolis, la gestione della delicata fase societaria è ora affidata agli amministratori giudiziari Scarpa e Ferrara, chiamati a garantire continuità aziendale e stabilità economica in un momento estremamente complicato per il club stabiese.





Metropolis sottolinea come il rischio di non riuscire a rispettare le scadenze economiche e burocratiche rappresenti uno scenario drammatico per la piazza gialloblù. Senza il completamento dell’iscrizione alla Serie B, infatti, la Juve Stabia rischierebbe di precipitare tra i dilettanti nonostante la salvezza conquistata sul campo.

Nel focus pubblicato da Metropolis emerge però anche un clima di mobilitazione da parte dell’imprenditoria locale. Sarebbero almeno cinque i gruppi interessati a rilevare il controllo della società per garantire un futuro stabile alle Vespe.

La pista ritenuta più concreta da Metropolis porta al Gruppo Guerri. Alfredo Guerri, già sponsor del club e protagonista durante la stagione di alcuni interventi economici per sostenere la squadra, starebbe valutando seriamente l’acquisizione della maggioranza societaria per aprire un nuovo ciclo.

Tra i soggetti interessati, Metropolis cita anche il Gruppo Gerli, azienda di Striano leader nel settore dei surgelati. Non viene esclusa l’ipotesi di una sinergia proprio con Guerri, soluzione che potrebbe garantire solidità economica e ambizioni importanti alla Juve Stabia.

Nel dettaglio riportato da Metropolis compaiono inoltre altri nomi legati al tessuto imprenditoriale campano, come il Pastificio Liguori di Gragnano, la Doria di Angri e il Gruppo Ponti, che avrebbe effettuato primi sondaggi esplorativi sulla fattibilità dell’operazione.

Parallelamente, Metropolis segnala come siano invece tramontate le ipotesi relative a investitori stranieri o fondi provenienti dal Nord Italia. La sensazione è che il futuro della Juve Stabia possa restare fortemente legato al territorio e a un eventuale consorzio di imprenditori locali.

I tifosi vivono ore di grande apprensione ma anche di speranza. Dopo la straordinaria stagione vissuta in Serie B, Castellammare attende ora risposte rapide e concrete per blindare il titolo sportivo e garantire continuità al progetto gialloblù.