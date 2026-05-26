Gazzetta dello Sport: “Monza, la Serie A è vicina. Catanzaro chiamato all’impresa dopo il Palermo”

Il Monza vede la Serie A a un passo dopo il 2-0 conquistato al “Ceravolo” nella finale d’andata dei playoff di Serie B. Nell’analisi firmata da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport emerge tutta la forza mostrata dalla squadra di Paolo Bianco, capace di indirizzare la doppia sfida grazie alla qualità della panchina e a un finale da grande squadra.

Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come mai, nella storia dei playoff introdotti dalla stagione 2004-05, una finale d’andata si fosse chiusa con un successo esterno così largo. In passato erano arrivate soltanto quattro vittorie fuori casa nella gara d’andata della finale, tutte però di misura e mai superiori all’1-0 o al 2-1.





Nel racconto della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda evidenzia come il cambio di passo del Monza sia arrivato soprattutto grazie alle scelte di Paolo Bianco. Gli ingressi di Hernani e Caso hanno infatti deciso la sfida, certificando la differenza di profondità tra la rosa brianzola e quella del Catanzaro, apparso più stanco dopo il durissimo doppio confronto contro il Palermo.

Secondo Nicola Binda, la semifinale vinta contro i rosanero ha lasciato inevitabilmente scorie fisiche e mentali nella squadra di Aquilani. La Gazzetta dello Sport racconta infatti di un Catanzaro generoso ma meno brillante, probabilmente anche appagato dall’impresa compiuta al “Barbera”.

Nel pezzo firmato da Nicola Binda, la Gazzetta dello Sport ripercorre anche la crescita del Monza durante questi playoff. Dopo il rischio eliminazione contro la Juve Stabia, con i brianzoli sotto 2-0 a Castellammare, la squadra di Bianco ha completamente cambiato marcia, trovando solidità, convinzione e capacità di colpire nei momenti decisivi.

La Gazzetta dello Sport, attraverso Nicola Binda, non considera comunque chiusa la finale. Il Catanzaro venerdì dovrà vincere con almeno tre gol di scarto per conquistare la promozione, ma il clima attorno ai giallorossi resta di grande entusiasmo e gratitudine per una stagione che ha riacceso il sogno Serie A dopo decenni.

Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport sottolinea infine come l’U-Power Stadium viaggi verso il tutto esaurito. Il Monza sente ormai vicinissimo il ritorno in Serie A, ma Paolo Bianco continua a tenere alta l’attenzione, ricordando il clamoroso passo falso di Mantova che aveva complicato il finale di regular season.