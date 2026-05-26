Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus rinnovi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo cesena 2-0 (80) Ceccaroni

Il Palermo prepara la nuova stagione ma, prima ancora del mercato in entrata, dovrà sciogliere diversi nodi interni legati ai contratti in scadenza. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il club rosanero si ritrova davanti a una lunga serie di valutazioni che riguardano sia i giocatori in scadenza immediata sia quelli con accordi destinati a terminare nel 2027.

Tra i casi più urgenti c’è quello di Alfred Gomis. L’estremo difensore, frenato ancora una volta dai problemi fisici, ha trovato spazio soltanto nel finale di stagione approfittando dell’infortunio di Joronen. Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, proprio le sue condizioni atletiche rappresentano però il principale ostacolo verso un eventuale rinnovo.


Situazione differente per Bereszynski. Il difensore polacco, ogni volta chiamato in causa da Inzaghi, ha risposto presente offrendo affidabilità ed esperienza. Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Salvatore Orifici, sottolinea come il giocatore abbia dimostrato di poter rappresentare una valida alternativa all’interno del reparto arretrato rosanero, motivo per cui le riflessioni sul suo futuro restano aperte.

Discorso ancora più delicato riguarda invece i giocatori in scadenza nel 2027. In cima alla lista c’è Segre, destinato ad assumere un ruolo ancora più importante anche dal punto di vista regolamentare. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il vicecapitano rosanero potrà infatti essere inserito nella lista “bandiera”, permettendo così al Palermo di liberare spazio nella lista over della Serie B. Un dettaglio strategico che rafforza ulteriormente il peso del centrocampista all’interno del progetto tecnico.

Potrebbe ottenere lo stesso status anche Claudio Gomes. Il francese ha ormai maturato gli anni necessari in rosanero per essere considerato “bandiera”, ma il suo futuro appare molto meno definito. Il poco utilizzo nell’ultima stagione, infatti, rende complicata l’ipotesi di un prolungamento. Secondo quanto riportato ancora dal Giornale di Sicilia e da Salvatore Orifici, le possibilità di permanenza del centrocampista sembrano oggi piuttosto ridotte.

Valutazioni in corso anche su Ceccaroni e Blin. Per il difensore il Palermo si prenderà del tempo prima di decidere, mentre per l’ex Lecce le possibilità di rinnovo sembrano più basse. Infine c’è Corona: il giovane attaccante palermitano potrebbe lasciare temporaneamente la Sicilia per trovare maggiore spazio e continuità in Serie B attraverso un prestito.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per delineare il nuovo organico rosanero. Prima degli acquisti, il Palermo dovrà capire chi farà realmente parte del progetto di Inzaghi e chi, invece, saluterà viale del Fante.

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