Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi riparte dalla Val Gardena: il ritiro sarà a Santa Cristina”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
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Il Palermo ha scelto le Dolomiti per inaugurare la stagione 2026/27. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero svolgerà il ritiro estivo a Santa Cristina in Val Gardena, una delle località più note dell’Alto Adige, dove la squadra dovrebbe arrivare nella seconda settimana di luglio per iniziare ufficialmente la preparazione agli ordini di Filippo Inzaghi.

Dopo la delusione per l’eliminazione nella semifinale playoff contro il Catanzaro, il Palermo vuole ripartire in un ambiente tranquillo, organizzato e ideale per costruire la nuova squadra. Secondo quanto racconta Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, la scelta della Val Gardena nasce proprio dall’esigenza di garantire qualità del lavoro, strutture all’avanguardia e condizioni climatiche favorevoli durante la fase più intensa della preparazione atletica.


I rosanero dovrebbero allenarsi al centro sportivo “Mulin da Coi”, impianto immerso nel verde e già utilizzato negli ultimi anni da diversi club professionistici, tra cui Verona e Spezia. Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini, sottolinea come la struttura venga considerata una delle più attrezzate della zona, particolarmente apprezzata per privacy, tranquillità e qualità organizzativa.

Per quanto riguarda il soggiorno della squadra, il Palermo dovrebbe alloggiare al Diamant Spa Resort, hotel quattro stelle superior situato tra Santa Cristina e Ortisei. Una scelta che, come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, permetterà alla squadra di usufruire di palestra, aree wellness, piscine e servizi specifici dedicati agli sportivi, elementi ritenuti fondamentali per affrontare al meglio il lavoro precampionato.

Il ritiro rappresenterà anche il primo vero laboratorio tecnico di Inzaghi. Saranno giorni importanti per valutare i giocatori rientrati dai prestiti, i giovani aggregati alla prima squadra e soprattutto i nuovi innesti che il Palermo proverà a chiudere nelle prime settimane di mercato. Attorno alle certezze rappresentate da Bani e Pohjanpalo, il tecnico inizierà infatti a plasmare il nuovo assetto tattico rosanero.

Come ogni estate, è prevista anche una significativa presenza di tifosi al seguito della squadra. Il richiamo del Palermo in Val Gardena porterà infatti numerosi sostenitori rosanero tra allenamenti, amichevoli e momenti di incontro con giocatori e staff tecnico. Le date ufficiali del ritiro e il programma completo della preparazione verranno comunicati dal club nei prossimi giorni, ma intanto il nuovo Palermo comincia già a prendere forma tra le montagne dell’Alto Adige.

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