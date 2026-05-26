Corriere dello Sport: “Palermo, estate tra Trentino e Australia: debutto stagionale verso Lecce”
Prende forma il calendario estivo del Palermo in vista della stagione 2026/27. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero svolgeranno il ritiro precampionato in Trentino dal 10 al 30 luglio. La sede verrà ufficializzata nei prossimi giorni, dopo la firma definitiva dell’accordo.
Secondo quanto racconta Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, ad agosto inizierà invece la prestigiosa tournée in Australia. Il Palermo prenderà parte a un quadrangolare internazionale con Inter, Milan e Juventus, con un’amichevole già fissata contro i bianconeri l’11 agosto a Perth.
Il rientro in Italia è previsto il 13 agosto. Dopo il viaggio e il recupero dal fuso orario, la squadra di Inzaghi si preparerà al debutto ufficiale in Coppa Italia, attualmente programmato per il 17 agosto in trasferta contro il Lecce. Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Paolo Vannini, la sfida del Via del Mare deriva dalla griglia provvisoria già predisposta per la competizione.
Un’estate intensa e internazionale, dunque, per il nuovo Palermo targato Inzaghi.