Corriere dello Sport: “Palermo, estate tra Trentino e Australia: debutto stagionale verso Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (109)

Prende forma il calendario estivo del Palermo in vista della stagione 2026/27. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero svolgeranno il ritiro precampionato in Trentino dal 10 al 30 luglio. La sede verrà ufficializzata nei prossimi giorni, dopo la firma definitiva dell’accordo.

Secondo quanto racconta Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, ad agosto inizierà invece la prestigiosa tournée in Australia. Il Palermo prenderà parte a un quadrangolare internazionale con Inter, Milan e Juventus, con un’amichevole già fissata contro i bianconeri l’11 agosto a Perth.


Il rientro in Italia è previsto il 13 agosto. Dopo il viaggio e il recupero dal fuso orario, la squadra di Inzaghi si preparerà al debutto ufficiale in Coppa Italia, attualmente programmato per il 17 agosto in trasferta contro il Lecce. Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Paolo Vannini, la sfida del Via del Mare deriva dalla griglia provvisoria già predisposta per la competizione.

Un’estate intensa e internazionale, dunque, per il nuovo Palermo targato Inzaghi.

Altre notizie

Screenshot 2026-05-26 080439

Repubblica: “Palermo, confermate le nuove maglie: dal 2027-28 ritorno al tradizionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (148) tifosi

Repubblica: “Palermo, ecco quando partirà la campagna abbonamenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
inzaghi mirri gardini osti (32)

Repubblica: “Palermo, il City Group rilancia: budget, mercato e progetto Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo cesena 2-0 (80) Ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus rinnovi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo cesena 2-0 (71) joronen

Giornale di Sicilia: “Palermo, il futuro passa da Joronen: rinnovo da definire entro il 30 giugno”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
jpg

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi riparte dalla Val Gardena: il ritiro sarà a Santa Cristina”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo manchester city (129) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, Osti resta al comando: avanti con Inzaghi e linea della continuità”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
PALERMO MANTOVA BERESZYNSKI

Palermo, futuro in bilico per Bereszynski: Legia Varsavia e Sampdoria sulle tracce del polacco

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (117) squadra

Serie B 2026-2027, quadro quasi completo: restano due caselle. Tutte le squadre che sfideranno il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (127) inzaghi

Coppa Italia, possibile Lecce-Palermo ai trentaduesimi: rosanero verso il Via del Mare

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (12) giovane

Giornale di Sicilia: “Palermo, Lund resta in bilico: da Giovane a Veroli il club valuta il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
palermo pescara 5-0 (175) brunori pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus rientri e riscatti: da Brunori a Gyasi il mercato entra nel vivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-05-26 080439

Repubblica: “Palermo, confermate le nuove maglie: dal 2027-28 ritorno al tradizionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (148) tifosi

Repubblica: “Palermo, ecco quando partirà la campagna abbonamenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
inzaghi mirri gardini osti (32)

Repubblica: “Palermo, il City Group rilancia: budget, mercato e progetto Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo cesena 2-0 (80) Ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus rinnovi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
palermo cesena 2-0 (71) joronen

Giornale di Sicilia: “Palermo, il futuro passa da Joronen: rinnovo da definire entro il 30 giugno”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026