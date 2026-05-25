Coppa Italia, possibile Lecce-Palermo ai trentaduesimi: rosanero verso il Via del Mare

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (127) inzaghi

Prime proiezioni sulla Coppa Italia Frecciarossa 2026/27 e per il Palermo prende quota l’ipotesi Lecce ai trentaduesimi di finale. In base al ranking previsto dal regolamento, i rosanero sarebbero inseriti al numero 25 del tabellone e sfiderebbero la squadra numero 17, attualmente il Lecce.

La sfida si giocherebbe in gara secca al Via del Mare, visto che il regolamento assegna il fattore campo alla formazione con il ranking migliore. Per il Palermo di Inzaghi sarebbe subito un test di livello contro una squadra di Serie A.


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