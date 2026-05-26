Repubblica: “Palermo, confermate le nuove maglie: dal 2027-28 ritorno al tradizionale”

Il Palermo ha ormai definito gran parte del programma estivo che accompagnerà la squadra verso la stagione 2026/27. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i rosanero partiranno il 10 luglio per Santa Cristina in Val Gardena, sede del ritiro precampionato dove la squadra di Filippo Inzaghi lavorerà fino al 30 luglio tra allenamenti, test atletici e prime amichevoli.

Secondo quanto riportato da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, il programma delle gare durante il ritiro è ancora in fase di definizione, ma il club sta organizzando una serie di test utili per permettere a Inzaghi di iniziare a modellare il nuovo Palermo in vista del campionato.





L’appuntamento internazionale più atteso dell’estate sarà però la tournée in Australia. Repubblica Palermo evidenzia infatti come i rosanero saranno protagonisti di un evento di grande prestigio che culminerà con l’amichevole contro la Juventus fissata per l’11 agosto a Perth. È previsto anche un secondo test internazionale, anche se l’avversaria non sarà né il Milan né l’Inter, anch’esse presenti in Australia negli stessi giorni.

Il calendario molto compresso impedirà invece lo svolgimento della tradizionale amichevole di presentazione al Barbera. Come sottolinea ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, al ritorno dall’Australia la squadra avrà pochissimo tempo per preparare il primo impegno ufficiale della stagione: il debutto nei trentaduesimi di Coppa Italia, attualmente previsto in trasferta contro il Lecce.

Intanto emergono anche dettagli sulle nuove maglie della stagione 2026/27. Repubblica Palermo conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane: la prima divisa sarà rosa con inserti neri e richiami grafici ispirati alle saette, mentre la terza maglia richiamerà i colori della Conca d’Oro. Per la stagione successiva, invece, il club dovrebbe tornare a un design più tradizionale.

Il Palermo prepara dunque un’estate intensa e internazionale, tra lavoro in altura, tournée all’estero e i primi segnali della nuova identità rosanero targata Inzaghi.