CALCIOMERCATO PALERMO Schira: “Palermo, Osti rinnova fino al 2027” Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026 Secondo quanto riportato attraverso X dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Palermo sarebbe vicino al rinnovo contrattuale del proprio direttore sportivo. Nel dettaglio, Schira ha scritto che è in arrivo il prolungamento fino al 2027 per il ds Carlo Osti con il Palermo, con annunci e firme attese a breve. Una mossa che confermerebbe la volontà del club rosanero di dare continuità al progetto tecnico e dirigenziale, consolidando le basi in vista delle prossime stagioni. Post navigation Previous: Casertana: tre squadre di B su Butic Altre notizie CALCIOMERCATO SERIE B Casertana: tre squadre di B su Butic Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026 CALCIOMERCATO SERIE B Modena: due club di A su Wiafe Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026 CALCIOMERCATO SERIE A Venezia, primo colpo dell’estate: c’è la firma di Basic Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026 Blocco Centrale PALERMO SERIE B Palermo, ritiro estivo 2026 in Val Gardena. Il comunicato ufficiale Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026 Blocco Centrale PALERMO Repubblica: “Palermo, confermate le nuove maglie: dal 2027-28 ritorno al tradizionale” Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026 Blocco Centrale PALERMO Repubblica: “Palermo, ecco quando partirà la campagna abbonamenti” Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026 Aperturedestra CALCIOMERCATO PALERMO Repubblica: “Palermo, il City Group rilancia: budget, mercato e progetto Inzaghi” Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026 Blocco Centrale CALCIOMERCATO PALERMO Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus rinnovi” Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026 Blocco Centrale CALCIOMERCATO PALERMO Giornale di Sicilia: “Palermo, il futuro passa da Joronen: rinnovo da definire entro il 30 giugno” Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026 Aperturedestra PALERMO Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi riparte dalla Val Gardena: il ritiro sarà a Santa Cristina” Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026 CALCIOMERCATO SERIE B Corriere dello Sport: “Serie B, il valzer delle panchine. Tutte le trattative del giorno” Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026 Blocco Centrale PALERMO Corriere dello Sport: “Palermo, estate tra Trentino e Australia: debutto stagionale verso Lecce” Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026