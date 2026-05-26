Schira: “Palermo, Osti rinnova fino al 2027”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
schira

Secondo quanto riportato attraverso X dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Palermo sarebbe vicino al rinnovo contrattuale del proprio direttore sportivo.

Nel dettaglio, Schira ha scritto che è in arrivo il prolungamento fino al 2027 per il ds Carlo Osti con il Palermo, con annunci e firme attese a breve.


Una mossa che confermerebbe la volontà del club rosanero di dare continuità al progetto tecnico e dirigenziale, consolidando le basi in vista delle prossime stagioni.

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