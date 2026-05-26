Venezia, primo colpo dell’estate: c’è la firma di Basic
Il Venezia piazza il primo colpo del proprio mercato estivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Toma Basic è ufficialmente un nuovo giocatore arancioneroverde dopo la firma arrivata nelle ultime ore al termine delle visite mediche e dell’iter burocratico completato in città.
Il centrocampista croato, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con la Lazio, approda dunque in Laguna a parametro zero. Per lui è pronto un contratto triennale con opzione per un’ulteriore stagione in caso di permanenza del Venezia in Serie A: in quel caso l’accordo si estenderebbe fino al 2030.
Nel frattempo il club continua a muoversi anche in attacco. Secondo quanto riferito ancora da Gianluca Di Marzio, il nome in cima alla lista resta quello di Niklas Fullkrug, attaccante tedesco che farà ritorno al West Ham dopo il prestito al Milan. Il Venezia monitora la situazione in attesa di capire i margini per un possibile affondo.