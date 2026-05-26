Palermo, ritiro estivo 2026 in Val Gardena. Il comunicato ufficiale

Il Palermo ha ufficializzato la sede del ritiro estivo in vista della stagione 2026/2027. Dopo le indiscrezioni circolate nella mattinata, il club rosanero ha confermato attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito che la squadra svolgerà la preparazione precampionato in Trentino-Alto Adige, precisamente a Santa Cristina in Val Gardena, dal 10 al 30 luglio 2026.

La formazione siciliana lavorerà presso il centro sportivo “Mulin da Coi”, impianto già noto nel panorama calcistico nazionale e scelto negli ultimi anni da diversi club professionistici per i rispettivi ritiri estivi. Una struttura moderna immersa in un contesto ideale per preparare al meglio la nuova stagione.





Santa Cristina, comune situato in provincia di Bolzano nel cuore delle Dolomiti altoatesine, sorge a 1.428 metri di altitudine tra Ortisei e Selva di Val Gardena, ai piedi del Sassolungo. Una location suggestiva e strategica che offrirà al Palermo condizioni ottimali per il lavoro atletico e tecnico durante le settimane di preparazione.

Il ritiro sarà aperto ai tifosi rosanero, che avranno così la possibilità di seguire da vicino i primi allenamenti della squadra e vivere da protagonisti l’avvicinamento al prossimo campionato. Il programma delle amichevoli estive verrà invece annunciato nelle prossime settimane dal club.