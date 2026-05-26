Serie A: svelato “Stellar nitro ultimate”, il nuovo pallone per la stagione 2026/27

La Lega Serie A ha svelato il nuovo pallone ufficiale che accompagnerà la stagione 2026/2027. Si chiamerà “Stellar nitro ultimate” e verrà utilizzato in Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e nel campionato Primavera 1.

L’annuncio arriva all’indomani della comunicazione delle date ufficiali del prossimo campionato, che prenderà il via il 23 agosto per concludersi il 30 maggio 2027. Realizzato da Puma, il nuovo pallone rappresenta un’evoluzione rispetto alla precedente linea “Orbita” e punta a garantire maggiore stabilità, precisione e performance.





Come spiegato dalla Lega Serie A, “Stellar nitro ultimate” è stato progettato per rispondere alle esigenze del calcio moderno grazie a tecnologie innovative e a un design completamente rinnovato.