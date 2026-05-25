Simonelli: «Speriamo di rivedere presto in Serie A Verona, Pisa e Cremonese»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
Simonelli

Simonelli - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha fatto un bilancio sulla stagione appena conclusa.

«Il campionato che si è concluso mi è sembrato molto combattuto e bello da vedere – ha dichiarato Simonelli – voglio fare i complimenti al Como che in 4 anni è passato dalla Serie C alla Champions, non credo sia mai successo nella storia. Complimenti al Como e alla programmazione fatta»


Simonelli ha poi aggiunto: «Complimenti alla Roma che dopo 7 stagioni torna in Champions League, al Lecce che resta per la 4^ volta consecutiva in Serie A e un saluto a Verona, Pisa e Cremonese che speriamo di rivedere presto in Serie A»

Inoltre, un bilancio sulla stagione appena conclusa: «Bilancio positivo al netto di quel finale di ieri che tutti avremmo voluto evitare, una giornata rovinata da un branco di teppisti e delinquenti. Esprimo la mia solidarietà al ferito che fortunatamente non è in pericolo di vita, poi solidarietà piena e incondizionata alle forze dell’ordine, li ringrazio»

Il presidente della Lega Serie A ha poi parlato della possibilità di un campionato a 18 squadre: «Ci sono fautori del campionato a 18 squadre e altri a 20. L’eventuale modifica può passare solo attraverso un accordo con tutte le altre componenti perché il processo di promozioni e retrocessioni coinvolge la B, quindi può passare solo dalle procedure federali»

Infine, sui match in contemporanea: «Il fascino delle partite in diretta c’è, però ci sono anche delle esigenze di audience delle tv. Ieri è stata una giornata molto sentita e partecipata, ma credo che dal punto di vista televisivo lo spezzatino è quello che paga di più. Noi vendiamo dei diritti e lasciamo la scelta a chi ha comprato questi diritti su come dividere le partite».

 

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