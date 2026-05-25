Simonelli: «Speriamo di rivedere presto in Serie A Verona, Pisa e Cremonese»

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio Rai, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha fatto un bilancio sulla stagione appena conclusa.

«Il campionato che si è concluso mi è sembrato molto combattuto e bello da vedere – ha dichiarato Simonelli – voglio fare i complimenti al Como che in 4 anni è passato dalla Serie C alla Champions, non credo sia mai successo nella storia. Complimenti al Como e alla programmazione fatta»





Simonelli ha poi aggiunto: «Complimenti alla Roma che dopo 7 stagioni torna in Champions League, al Lecce che resta per la 4^ volta consecutiva in Serie A e un saluto a Verona, Pisa e Cremonese che speriamo di rivedere presto in Serie A»

Inoltre, un bilancio sulla stagione appena conclusa: «Bilancio positivo al netto di quel finale di ieri che tutti avremmo voluto evitare, una giornata rovinata da un branco di teppisti e delinquenti. Esprimo la mia solidarietà al ferito che fortunatamente non è in pericolo di vita, poi solidarietà piena e incondizionata alle forze dell’ordine, li ringrazio»

Il presidente della Lega Serie A ha poi parlato della possibilità di un campionato a 18 squadre: «Ci sono fautori del campionato a 18 squadre e altri a 20. L’eventuale modifica può passare solo attraverso un accordo con tutte le altre componenti perché il processo di promozioni e retrocessioni coinvolge la B, quindi può passare solo dalle procedure federali»

Infine, sui match in contemporanea: «Il fascino delle partite in diretta c’è, però ci sono anche delle esigenze di audience delle tv. Ieri è stata una giornata molto sentita e partecipata, ma credo che dal punto di vista televisivo lo spezzatino è quello che paga di più. Noi vendiamo dei diritti e lasciamo la scelta a chi ha comprato questi diritti su come dividere le partite».