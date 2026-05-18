Procura Figc apre fascicolo sugli striscioni mostrati da Thuram durante la festa scudetto
La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo in merito agli striscioni esibiti dall’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, durante la parata celebrativa per la conquista dello scudetto andata in scena ieri per le strade della città.
Secondo quanto riportato dall’ANSA, il calciatore francese avrebbe mostrato dal pullman scoperto due striscioni dal contenuto provocatorio nei confronti dei rivali cittadini del Milan. Il primo raffigurava un topo su sfondo rossonero, mentre il secondo riportava una frase volgare riferita ai derby vinti dai rossoneri nel corso della stagione: “i derby mettiteli nel…”.
L’episodio è ora al vaglio degli organi federali, che dovranno valutare se il comportamento del giocatore possa configurare una violazione del codice di giustizia sportiva. La vicenda rischia di alimentare ulteriormente la storica rivalità tra le due squadre milanesi, già accesa dai risultati maturati nei derby stagionali e dalle tensioni emerse nel corso dell’annata calcistica.