Empoli, dubbi sulla conferma di Caserta: Possanzini e Andreoletti possibili sostituti

Dopo aver raggiunto la salvezza in Serie B con l’Empoli, è ancora incerto il futuro dell’ex rosa, Fabio Caserta, sulla panchina dei toscani, con il suo contratto che scadrà tra poco più di un mese.

Il tecnico è attualmente impegnato nel cammino di Santiago e l’incontro con la società non avverrà prima della prossima settimana. Nel mentre, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, in caso di addio il club non vuole farsi trovare impreparato e starebbe già sondando alcuni profili per il dopo Caserta.





Tra le idee della dirigenza azzurra soprattutto Federico Coppitelli della Casertana ed Emanuele Troise del Lumezzane. Mentre, viene seguito con interesse anche Antonio Buscè, reduce dai playoff con il Cosenza. Sullo sfondo anche Davide Possanzini, che era già stato accostato all’Empoli la scorsa estate, e Matteo Andreoletti, esonerato dal Padova quest’anno a stagione in corso.