Reggiana, Bisoli verso l’addio

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
bisoli reggiana

Dopo il campionato negativo della Reggiana, culminato con la retrocessione in Serie C, le strade tra l’allenatore, Pierpaolo Bisoli, e i granata si separeranno a fine stagione.

Secondo quanto riportato da  “La Gazzetta di Reggio“, è questo quanto emerso dall’incontro tra fra Amadei, Salerno e Fico, che sono pronti a rivoluzionare il progetto costruito finora dopo la retrocessione. Con la salvezza Bisoli si sarebbe garantito il rinnovo del contratto, che adesso scadrà a fine giugno.


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