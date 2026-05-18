Reggiana, Bisoli verso l’addio

Dopo il campionato negativo della Reggiana, culminato con la retrocessione in Serie C, le strade tra l’allenatore, Pierpaolo Bisoli, e i granata si separeranno a fine stagione.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta di Reggio“, è questo quanto emerso dall’incontro tra fra Amadei, Salerno e Fico, che sono pronti a rivoluzionare il progetto costruito finora dopo la retrocessione. Con la salvezza Bisoli si sarebbe garantito il rinnovo del contratto, che adesso scadrà a fine giugno.



