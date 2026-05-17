Gazzetta dello Sud: “Catanzaro, Aquilani: «Cuore e leggerezza per continuare a sognare»”

Il Catanzaro si prepara alla semifinale playoff contro il Palermo con entusiasmo, consapevolezza e la voglia di continuare a stupire. Al “Ceravolo”, tutto esaurito per gara 1, la squadra di Alberto Aquilani proverà a ribaltare un pronostico che vede favoriti i rosanero sia per investimenti sia per organico. Come racconta la Gazzetta del Sud, però, i precedenti stagionali e la crescita dei giallorossi autorizzano il Catanzaro a credere nell’impresa.

Nel servizio della Gazzetta del Sud, Aquilani ha scelto di togliere pressione ai suoi giocatori, trasformando il ruolo di sfavorita in un possibile punto di forza: «Niente ansie o pesi sulle spalle, la tensione non ci fa bene». Il tecnico giallorosso ha poi aggiunto: «Siamo arrivati meritatamente a giocarcela con grande entusiasmo e questo entusiasmo dobbiamo cavalcarlo». Una filosofia chiara, maturata durante una stagione che ha visto il Catanzaro crescere progressivamente fino a conquistare la semifinale playoff.





Secondo quanto evidenziato ancora dalla Gazzetta del Sud, Aquilani è ben consapevole del valore del Palermo e del divario economico che separa le due squadre. I rosanero possono contare su un monte ingaggi da circa 31 milioni contro gli 11 dei calabresi, ma gli scontri diretti stagionali hanno raccontato un equilibrio differente. «All’andata è stata un po’ la nostra svolta, per me di sicuro», ha ricordato il tecnico riferendosi alla vittoria ottenuta contro il Palermo nella fase iniziale del campionato.

La Gazzetta del Sud sottolinea come Aquilani consideri la sfida del “Ceravolo” una vera finale: «Ora si gioca su due gare, ma il mio focus è solo su questa». Il tecnico ha poi spiegato l’importanza emotiva della partita: «È bella da affrontare sotto tanti punti di vista e importante per noi, per le nostre famiglie e per un popolo intero». Nessuna paura reverenziale verso il Palermo di Inzaghi: «Crediamo di essere una squadra forte, abbiamo il vento in poppa e ci proveremo in tutti i modi per non avere rimorsi».

Nel focus tattico proposto dalla Gazzetta del Sud, Aquilani evidenzia le differenze tra le due squadre e i pericoli principali rappresentati dai rosanero: «Loro sono micidiali sugli episodi, dovremo essere iper attenti». Il Catanzaro proverà a rispondere con il proprio calcio e con la spinta del “Ceravolo”: «Per competere con loro dovremo dimostrare le qualità che abbiamo e anche malizia sfruttando la spinta dello stadio pieno». Per il tecnico romano, però, oltre all’esperienza serviranno soprattutto cuore e leggerezza.

Nel finale, la Gazzetta del Sud ricorda anche il momento di commozione che accompagnerà la serata. Come il Palermo, anche il Catanzaro scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare la piccola Alessia, tifosa rosanero scomparsa nei giorni scorsi. «Quello che è successo ha toccato tutti noi anche qui», ha concluso Aquilani.