Tuttosport: “Duro esame a Catanzaro per il Palermo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (22) inzaghi

Il Palermo si prepara alla semifinale playoff contro il Catanzaro con il peso delle emozioni e la consapevolezza di non poter sbagliare. Come raccontano Romana Monteverde e Luigi Butera su Tuttosport, la squadra di Filippo Inzaghi arriva al “Ceravolo” dopo giorni particolarmente difficili, segnati dal dolore per la scomparsa della piccola Alessia, tifosissima rosanero alla quale il gruppo vuole dedicare il sogno Serie A.

Nel pezzo firmato da Romana Monteverde e Luigi Butera per Tuttosport, Inzaghi ha parlato apertamente dell’impatto emotivo vissuto dalla squadra negli ultimi giorni: «Sono stati giorni particolari e molto tristi. È stato bello vedere quello che tutta Italia ha fatto per Alessia». Il tecnico del Palermo ha poi aggiunto: «Mi auguro che la squadra riesca a dedicarle il nostro sogno. Da genitore è difficile accettare quello che è successo, è innaturale perdere un figlio». I rosanero scenderanno in campo con il lutto al braccio e con una patch speciale dedicata alla bambina.


Secondo quanto riportato ancora da Tuttosport da Romana Monteverde e Luigi Butera, Inzaghi vuole vedere un Palermo determinato e aggressivo sin dalla gara d’andata: «Andiamo a Catanzaro per dimostrare che quei 13 punti di differenza in classifica della stagione regolare ci sono tutti». L’allenatore rosanero ha ribadito il massimo rispetto per gli avversari, senza però nascondere l’ambizione del Palermo: «Il Catanzaro è una squadra con tanta qualità, ma noi vogliamo vincere e chiudere i conti. Io penso solo a questa partita, non a quella di mercoledì».

Nel focus dedicato ai rosanero, Tuttosport evidenzia anche i dubbi legati alle condizioni di Bani e Palumbo. Entrambi non sono al meglio e verranno valutati fino all’ultimo allenamento. Inzaghi ha chiarito la propria linea: «In campo andrà solo chi è al massimo, come del resto è stato sempre in passato». Una scelta legata anche alla profondità della rosa: «Ho una rosa profonda che eventualmente mi permette di sostituire anche due pedine importanti come Bani e Palumbo».

Dall’altra parte, come sottolineano Romana Monteverde e Luigi Butera su Tuttosport, il Catanzaro vuole continuare a sognare dopo il netto 3-0 rifilato all’Avellino nel turno preliminare. Aquilani crede nelle possibilità dei giallorossi e punta tutto sul collettivo: «La nostra arma in più, la nostra forza sta nel collettivo». Il tecnico calabrese ha poi aggiunto: «Abbiamo il diritto e il dovere di crederci, senza fare calcoli sulla doppia sfida». Resta infine da sciogliere il dubbio Iemmello: «Non so se giocherà dal primo minuto, ne parlerò con lui e valuterò le opzioni migliori».

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