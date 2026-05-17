Playoff Serie B, niente rigori: ecco come funziona il regolamento delle semifinali
Le semifinali playoff di Serie B si disputeranno con gare di andata e ritorno, ma senza la possibilità di arrivare ai calci di rigore. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il regolamento prevede infatti criteri ben precisi per determinare la squadra qualificata alla finale promozione.
Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, al termine dei 180 minuti complessivi conterà innanzitutto la differenza reti maturata tra andata e ritorno. In caso di perfetta parità nel punteggio aggregato, non verranno disputati né tempi supplementari né rigori.
La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre come, qualora la situazione di equilibrio dovesse persistere anche dopo il doppio confronto, a decidere la qualificazione sarà il miglior piazzamento ottenuto nella regular season di Serie B. Un vantaggio importante dunque per le squadre meglio classificate al termine del campionato.
Per questo motivo il Palermo, quarto classificato, potrà contare su un vantaggio regolamentare rispetto al Catanzaro, che ha chiuso la stagione al quinto posto. Come ribadisce ancora la Gazzetta dello Sport, ai rosanero basterebbe quindi chiudere le due sfide con un punteggio complessivamente in equilibrio per accedere alla finale playoff.