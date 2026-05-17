Playoff Serie B, tensione in sala stampa: duro faccia a faccia tra Bianco e Mauro Lovisa

Clima tesissimo al termine di Juve Stabia-Monza, non soltanto in campo ma anche nella sala stampa del “Romeo Menti”. Dopo il 2-2 maturato nella semifinale d’andata playoff di Serie B, si è infatti acceso un duro confronto verbale tra Paolo Bianco, allenatore del Monza, e Mauro Lovisa, ex presidente del Pordenone e padre dell’attuale direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa.

L’episodio si è verificato durante le dichiarazioni post partita del tecnico brianzolo. Bianco stava commentando l’azione che ha portato al calcio di punizione decisivo per il definitivo pareggio del Monza, difendendo la scelta arbitrale e sostenendo la correttezza della decisione presa dal direttore di gara.





In quel momento Mauro Lovisa è intervenuto dalla sala stampa interrompendo l’allenatore del Monza con toni particolarmente accesi.

«Meritavate di perdere», avrebbe ripetuto più volte Lovisa durante il confronto.

La replica di Paolo Bianco non si è fatta attendere. Il tecnico brianzolo, visibilmente irritato dall’interruzione, ha risposto direttamente all’ex presidente del Pordenone.

«So chi sei, perché sei qui?».

Da lì è nato un botta e risposta piuttosto teso che ha rapidamente alzato la temperatura all’interno della sala stampa del “Menti”, già resa incandescente dalle polemiche arbitrali esplose nel post gara.

La situazione è tornata sotto controllo soltanto grazie all’intervento degli addetti ai lavori presenti nella sala conferenze, che hanno accompagnato Mauro Lovisa all’esterno, consentendo così a Paolo Bianco di proseguire l’intervista e riportando la calma dopo alcuni minuti di forte tensione.

L’episodio conferma il clima rovente attorno alla semifinale playoff tra Juve Stabia e Monza, una sfida destinata a vivere un ritorno ad altissima tensione anche fuori dal campo.