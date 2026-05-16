Playoff Serie B: pari senza reti all’intervallo tra Juve Stabia e Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
juvestabia

Termina 0-0 il primo tempo della semifinale d’andata playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza allo Stadio Romeo Menti.

Gara equilibrata e intensa, con il Monza che crea le occasioni più pericolose: al 7’ Dany Mota sfiora il vantaggio, mentre al 42’ Confente respinge una punizione insidiosa di Hernani. La Juve Stabia risponde con un gran tiro dalla distanza di Mosti, neutralizzato da Thiam.


Ritmi alti e grande equilibrio dopo i primi 45 minuti: tutto aperto in vista della ripresa.

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