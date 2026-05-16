Catanzaro-Palermo: rosanero arrivati in Calabria

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
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In vista dell’importante match di domani contro il Catanzaro, valido per la semifinale d’andato dei playoff di Serie B, il Palermo è appena arrivato nel capoluogo calabrese.

Volti sorridente e concentrati per i rosanero, che sanno quanto sia cruciale questa gara. Regolarmente con la squadra anche Mattia Bani e Antonio Palumbo, la cui presenza era in dubbio per via di problemi fisici. Un incontro che gli uomini di Inzaghi non possono sbagliare, se vogliono continuare ad inseguire l’obiettivo Serie A.


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