Avellino, idea Mignani per il dopo Ballardini

Dopo l’addio di Davide Ballardini, che questa mattina ha annunciato in conferenza stampa che non continuerà la sua avventura in biancoverde, l’Avellino è adesso alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da SportChannel214, uno dei candidati alla panchina dei lupi sarebbe l’ex tecnico del Palermo, Michele Mignani, reduce dall’esonero con il Cesena. Altri due possibili nomi sarebbero quelli di Ignacio Abate, ancora in corso per un posto in Serie A con la Juve Stabia, e Luca D’Angelo, che saluterà lo Spezia dopo la retrocessione in Serie B.



