Avellino, idea Mignani per il dopo Ballardini

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
cesena palermo1-0 primo tempo (17) mignani

Dopo l’addio di Davide Ballardini, che questa mattina ha annunciato in conferenza stampa che non continuerà la sua avventura in biancoverde, l’Avellino è adesso alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da SportChannel214, uno dei candidati alla panchina dei lupi sarebbe l’ex tecnico del Palermo, Michele Mignani, reduce dall’esonero con il Cesena. Altri due possibili nomi sarebbero quelli di Ignacio Abate, ancora in corso per un posto in Serie A con la Juve Stabia, e Luca D’Angelo, che saluterà lo Spezia dopo la retrocessione in Serie B.


Altre notizie

aquilani inzaghi

Catanzaro-Palermo: i convocati di Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
aquilani catanzaro

Semifinale playoff Serie B, Catanzaro-Palermo: Aquilani «Conta il cuore, dobbiamo giocare senza paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Palermo Avellino 2-0 (1) inzaghi ballardini

Ballardini lascia l’Avellino: «Il mio sogno è tornare ad allenare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
2676fd80a477ea05692097ef85727a09-29831-1196o40o1662o507z0d4d

Rastelli: «Juve Stabia e Catanzaro mine vaganti, ma Monza e Palermo restano favorite»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
pompetti

Gazzetta del Sud: “Catanzaro, Iemmello c’è. Piccolo allarme Pompetti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
aquilani catanzaro

Gazzetta del Sud: “Catanzaro-Palermo, idee contro soldi. Aquilani sfida la corazzata di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Screenshot 2026-05-16 080308

Serie B, scattano le semifinali playoff: stasera Juve Stabia-Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
e06efd12be

Bari, solo fischi e paura: col Südtirol finisce 0-0, ora serve l’impresa al Druso. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Screenshot 2026-05-16 060818

Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo, Catanzaro freme. Dubbio Iemmello”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Giuseppe-Pastore-X-ILovePalermoCalcio.com

Pastore: «Il Catanzaro ha un’attitudine molto più da Serie A rispetto al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
Screenshot 2026-05-15 214322

Playout Serie B: al “San Nicola” termina 0-0 l’andata tra Bari e Sudtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
palermo reggiana (8) Nesta

Cesena, idea Nesta per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

cesena palermo1-0 primo tempo (17) mignani

Avellino, idea Mignani per il dopo Ballardini

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Palermo Avellino 2-0 (12) mirri mattarella

Mirri: «Una grande soddisfazione andare a Perth, non lo avremmo mai immaginato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
palermo manchester city (113) Mirri mubarak

Mirri: «Lo stadio necessità di un intervento radicale. Euro 2032 un occasione imperdibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
palermo manchester city (41) mirri

Mirri: «L’obiettivo è andare in Serie A per restarci. Il CFG un mondo di competenze»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
aquilani inzaghi

Catanzaro-Palermo: i convocati di Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026