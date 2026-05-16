Serie B, scattano le semifinali playoff: stasera Juve Stabia-Monza

Il Monza riparte dall’entusiasmo per inseguire nuovamente la Serie A. Come racconta la Gazzetta dello Sport nell’approfondimento firmato da Simone Battaggia, Paolo Bianco ha lavorato soprattutto sull’aspetto mentale dopo la delusione per la mancata promozione diretta, sfumata definitivamente con la sconfitta di Mantova del primo maggio.

Secondo quanto evidenzia Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, il rischio di un contraccolpo psicologico era inevitabile per una squadra che ha chiuso la regular season con ben 76 punti, senza però riuscire a conquistare la promozione diretta. Per questo motivo Bianco ha insistito per giorni sul valore del percorso costruito dal gruppo e sulla possibilità di conquistare comunque la Serie A attraverso i playoff.





Il tecnico brianzolo ha ricordato anche il precedente del 2022, quando il Monza di Stroppa riuscì a rialzarsi dopo la beffa di Perugia e conquistò la promozione battendo Brescia e Pisa negli spareggi. Un ricordo che oggi alimenta nuove speranze nell’ambiente biancorosso.

Nel focus firmato da Simone Battaggia per la Gazzetta dello Sport, grande attenzione è dedicata anche alle scelte di formazione. In attacco il punto fermo sarà Andrea Petagna, autore di nove reti stagionali e protagonista di un ottimo girone di ritorno. Il principale dubbio riguarda invece il trequartista che agirà alle sue spalle insieme a Cutrone: Hernani sembra favorito, mentre Caso potrebbe diventare un’arma importante a gara in corso. Più indietro nelle gerarchie Colpani.

Arrivano inoltre buone notizie dall’infermeria. Come sottolinea ancora Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, Ravanelli e Azzi sono tornati a disposizione. Il primo potrebbe partire titolare in difesa, mentre Azzi dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

Bianco ha parlato così alla vigilia della semifinale contro la Juve Stabia: «È un campionato diverso, senza margine d’errore. Però abbiamo le qualità necessarie per superare le difficoltà. Sono riuscito a trasmettere tranquillità alla squadra».

Il tecnico del Monza ha poi sottolineato le difficoltà della trasferta di Castellammare: «Affrontiamo una squadra forte che ha eliminato il Modena. Giocheremo sul sintetico, ma ci siamo preparati al meglio».

Dall’altra parte ci sarà però una Juve Stabia trascinata dall’entusiasmo di una città intera. Il “Romeo Menti” sarà sold-out e Ignazio Abate sogna un’altra impresa dopo il successo di Modena. Secondo quanto riportato da Simone Battaggia per la Gazzetta dello Sport, il tecnico campano potrebbe lanciare dal primo minuto Kevin Zeroli, eroe del turno preliminare grazie alla spettacolare rovesciata decisiva contro il Modena.

Abate ha caricato l’ambiente con parole forti: «Il Monza ha giocatori importanti e il dovere di vincere, noi invece inseguiamo un sogno insieme al nostro popolo».

La semifinale si giocherà su 180 minuti: in caso di parità complessiva non sono previsti supplementari né rigori, ma passerà il turno la squadra meglio piazzata in classifica durante la regular season.