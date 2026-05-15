Fusi racconta la salvezza del Padova: «Siamo andati oltre i nostri limiti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
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Il centrocampista del Padova, Pietro Fusi, ha tracciato un bilancio della stagione biancoscudata durante la cena di fine anno del club, raccontando emozioni, sacrifici e prospettive future. Le dichiarazioni, riprese da Trivenetogoal, evidenziano tutta la difficoltà del percorso salvezza affrontato dalla squadra.

Fusi ha sottolineato la forza del gruppo nei momenti più complicati: «Diamo il meglio nei momenti di difficoltà, quando il gioco si fa duro, abbiamo dimostrato di essere dei duri», indicando nelle sfide contro Empoli e Pescara alcuni dei passaggi chiave della stagione.


Il centrocampista ha poi parlato della sofferenza vissuta dal gruppo per conquistare la permanenza in categoria: «Prima di portarci via un traguardo come quello della salvezza sappiamo solo noi quanto abbiamo sofferto». Tra i ricordi più emozionanti, anche il suo primo gol e il finale della gara contro il Pescara, definito «veramente splendido».

Infine, una battuta sul futuro personale e sull’eventuale rinnovo contrattuale: «Non ancora, ma ho un altro anno di contratto», segnale di una situazione ancora tutta da definire in vista della prossima stagione.

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