Donati: «Monza favorito nei playoff, ma il Palermo è costruito bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
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Massimo Donati analizza il momento decisivo della Serie B tra playout e playoff. L’ex centrocampista del Bari, oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in un’intervista firmata da Alessio Alaimo, soffermandosi sulla lotta salvezza, sulle favorite per la promozione e sulla situazione di alcune big del calcio italiano.

Parlando del playout tra Bari e Südtirol, Donati ha evidenziato le differenze nel percorso delle due squadre: «Il Südtirol sembrava destinato ai playoff, poi ha avuto una seconda parte di stagione complicata. Il Bari invece ha vissuto continui alti e bassi senza riuscire mai a uscire davvero dalla zona difficile della classifica».


Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, Donati considera il playout una sfida praticamente imprevedibile: «Sono partite troppo particolari per poter fare pronostici certi».

L’ex centrocampista biancorosso ha poi analizzato le difficoltà vissute dal Bari durante la stagione: «La squadra era stata costruita bene, ma i cambi in panchina hanno tolto continuità. Non si è mai creato quel filotto di risultati utile per uscire definitivamente dalla crisi. Adesso conta soltanto salvare la categoria».

Nel corso dell’intervista firmata da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, Donati si è soffermato anche sui playoff promozione indicando le sue favorite: «Monza e Palermo hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Però Juve Stabia e Catanzaro non sono lì per caso e possono ancora sorprendere».

L’ex tecnico della Sampdoria ha spiegato perché vede i brianzoli leggermente avanti nella corsa alla Serie A: «Oggi punterei sul Monza perché è arrivato vicino alla promozione diretta e ha un organico importante. Ma anche il Palermo è stato costruito molto bene».

Spazio anche a un giudizio sul Frosinone, definito da Donati la vera sorpresa del campionato: «Ha fatto una grande stagione e meritato la Serie A».

Infine, nelle dichiarazioni raccolte da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, Donati ha parlato della situazione del Milan e del proprio futuro professionale. Su Allegri ha dichiarato: «È un allenatore che punta al risultato e in Italia i risultati vengono sempre prima di tutto». Sul ritorno in panchina, invece, non nasconde la voglia di ricominciare: «Ho grande desiderio di rientrare. Quando si resta fermi è normale guardarsi attorno e aspettare l’occasione giusta».

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