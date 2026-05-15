Corriere dello Sport: “Un Bari da salvezza. Castori ultimo tabù”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026
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Il Bari si gioca una stagione intera davanti al proprio pubblico. Come racconta il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Antonio Guido, al “San Nicola” andrà in scena il primo atto del playout contro il Südtirol, una sfida che per i biancorossi vale la permanenza in Serie B. Attesi oltre ventimila tifosi per spingere la squadra di Moreno Longo in una gara senza appello.

Secondo quanto riportato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, il Bari arriva al playout nel momento forse più delicato ma anche più vivo della stagione. Dopo mesi complicati, l’attacco biancorosso ha finalmente dato segnali importanti con i cinque gol realizzati contro Entella e Catanzaro. Moncini, autore di 11 reti stagionali, guiderà ancora il reparto offensivo insieme a Rao, protagonista di un ottimo finale di campionato, e a Piscopo, reduce dalla doppietta contro il Catanzaro.


Come sottolinea ancora Antonio Guido per il Corriere dello Sport, il Bari non ha alternative: vincere è l’unico risultato utile per affrontare il ritorno con maggiori certezze e tenere accesa la speranza salvezza. Due anni dopo il playout vinto contro la Ternana, il club pugliese si ritrova nuovamente a lottare per evitare la retrocessione.

Anche il Südtirol, però, arriva allo spareggio in condizioni difficili. Nell’analisi firmata da Antonio Guido sul Corriere dello Sport, la squadra di Castori viene descritta come un gruppo reduce da una lunga crisi di risultati, senza vittorie da oltre due mesi. Nonostante questo, gli altoatesini possono contare su un vantaggio regolamentare importante: in caso di doppio pareggio sarebbero infatti loro a salvarsi grazie al miglior piazzamento.

Longo e Castori hanno scelto il silenzio alla vigilia della sfida, concentrandosi esclusivamente sul campo. Per il Bari, però, il problema principale resta la continuità mentale. Come evidenzia Antonio Guido del Corriere dello Sport, i blackout difensivi e i cali di concentrazione hanno pesato enormemente durante tutta la stagione e potrebbero diventare decisivi anche nella doppia sfida salvezza.

Occhio inoltre alla solidità del Südtirol, squadra abituata alle partite sporche e fisiche. Il playout, infatti, difficilmente sarà una questione tecnica o spettacolare: equilibrio mentale, gestione della pressione e attenzione agli episodi saranno i fattori determinanti.

Infine, i precedenti sorridono leggermente agli altoatesini. Secondo quanto ricordato ancora da Antonio Guido per il Corriere dello Sport, Bari e Südtirol si sono affrontate dieci volte in Serie B tra regular season e postseason, con un bilancio leggermente favorevole agli ospiti.

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