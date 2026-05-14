Monza, Burdisso suona la carica: “Andiamo a prenderci la Serie A, abbiamo tutto per raggiungerla”

Manca ormai poco alle semifinale di andata dei playoff di Serie B, dove il Monza affronterà la Juve Stabia. In vista dell’importante match, ha rilasciato un messaggio via social il direttore sportivo dei Brianzoli, Nicolas Burdisso.

“Andiamo a prenderci quello che VOGLIAMO, per cui abbiamo lottato tutta la stagione!” il messaggio del ds, che carica squadra e tifosi. Burdisso ha inoltre aggiunto: “Sono convinto che stiamo costruendo qualcosa di importante, abbiamo fatto delle ottime cose, i ragazzi stanno dando tutto: si è visto nella quantità di punti fatti, nella identità che abbiamo ma soprattutto nella voglia di prenderci questa promozione”





Infine, Burdisso non ha dubbi: “Rimaniamo uniti, tifosi, Società, staff e calciatori, abbiamo solo una cosa in mente e tutto per poterlo ottenere. Forza Bagai.