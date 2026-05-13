Giudice Sportivo, multa al Catanzaro: ecco tutti i provvedimenti dopo i playoff

MILANO – La Lega Serie B ha pubblicato il comunicato ufficiale n.182 del 13 maggio 2026 con le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare del turno preliminare playoff disputate martedì sera.

Confermati i risultati maturati sul campo: Catanzaro-Avellino 3-0 e Modena-Juve Stabia 0-1. Nessun provvedimento pesante per le società coinvolte, ma il Catanzaro è stato comunque sanzionato con un’ammenda da mille euro.





Il Giudice Sportivo Emilio Battaglia ha inflitto la multa al club giallorosso «per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di gioco». La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel comunicato viene inoltre specificato che, durante le gare del turno preliminare playoff, i tifosi di Avellino, Catanzaro, Juve Stabia e Modena hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nei rispettivi settori degli stadi. Tuttavia, considerate le attenuanti previste dal regolamento, il Giudice Sportivo ha deciso di non adottare ulteriori provvedimenti sanzionatori nei confronti dei club coinvolti.

Sul fronte disciplinare arrivano anche le prime ammonizioni in vista del prosieguo dei playoff. Entrano infatti in diffida Tommaso Cancellotti dell’Avellino, Manuel De Luca, Folly Steven Nador e Alessandro Sersanti del Modena, oltre a Salim Diakité della Juve Stabia.

Tra gli allenatori, ammonizione con diffida anche per il tecnico del Modena Andrea Sottil.

Il Catanzaro, reduce dal netto successo contro l’Avellino al “Ceravolo”, si prepara ora alla semifinale playoff contro il Palermo, mentre la Juve Stabia sfiderà il Monza dopo il colpo esterno firmato Zeroli al “Braglia”.