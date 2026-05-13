L’Avellino ricorda la piccola Alessia: “Ciao Ale”, il commovente messaggio al mondo rosanero

Anche l’U.S. Avellino 1912 si stringe attorno al dolore del popolo rosanero per la scomparsa della piccola Alessia, giovane tifosa del Palermo FC venuta a mancare nelle scorse ore.

Il club irpino ha voluto ricordarla con un messaggio pubblicato sui propri canali social: una foto della bambina con la maglia biancoverde e poche, commoventi parole — “💔 Ciao Ale” — capaci però di arrivare dritte al cuore.





Un gesto di grande sensibilità da parte della società campana, che supera i colori e le rivalità del campo in nome dei valori più autentici dello sport. In momenti come questi il calcio si ferma, lasciando spazio al cordoglio e alla vicinanza umana.

Il messaggio dell’Avellino ha raccolto in pochi minuti tantissime reazioni e commenti da parte dei tifosi, uniti nel ricordo della piccola Alessia. Un abbraccio virtuale che coinvolge due piazze calde e passionali, oggi accomunate da un unico grande dolore.