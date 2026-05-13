L’Avellino ricorda la piccola Alessia: “Ciao Ale”, il commovente messaggio al mondo rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
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Anche l’U.S. Avellino 1912 si stringe attorno al dolore del popolo rosanero per la scomparsa della piccola Alessia, giovane tifosa del Palermo FC venuta a mancare nelle scorse ore.

Il club irpino ha voluto ricordarla con un messaggio pubblicato sui propri canali social: una foto della bambina con la maglia biancoverde e poche, commoventi parole — “💔 Ciao Ale” — capaci però di arrivare dritte al cuore.


Un gesto di grande sensibilità da parte della società campana, che supera i colori e le rivalità del campo in nome dei valori più autentici dello sport. In momenti come questi il calcio si ferma, lasciando spazio al cordoglio e alla vicinanza umana.

Il messaggio dell’Avellino ha raccolto in pochi minuti tantissime reazioni e commenti da parte dei tifosi, uniti nel ricordo della piccola Alessia. Un abbraccio virtuale che coinvolge due piazze calde e passionali, oggi accomunate da un unico grande dolore.

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