Palermo in lutto, il club ricorda Alessia: «Il suo amore per i colori rosanero resterà per sempre vivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 13, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (79) alessia

Anche il Palermo FC ha voluto salutare con un messaggio ufficiale la piccola Alessia La Rosa, la giovane tifosa rosanero scomparsa a soli 8 anni dopo avere combattuto con straordinario coraggio contro una terribile malattia.

Attraverso una nota ufficiale, il club rosanero, insieme al presidente Dario Mirri e a tutta la famiglia City Football Group, ha espresso il proprio dolore per la scomparsa della bambina:


«Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, piange la prematura scomparsa di Alessia La Rosa, piccola tifosa rosanero di soli 8 anni che ha lottato con straordinaria forza contro una terribile malattia».

Il Palermo ha poi ricordato il profondo legame costruito negli ultimi mesi tra Alessia e la squadra rosanero. La bambina era scesa più volte in campo al “Renzo Barbera” al fianco dei calciatori del Palermo, in particolare di Jacopo Segre, diventando simbolo di amore puro verso questi colori.

Nella nota ufficiale il club aggiunge:

«Scesa in campo più volte al “Renzo Barbera” al fianco dei calciatori rosanero, e in particolare di Jacopo Segre, in occasione delle partite ufficiali, Alessia ha costruito con il Palermo un legame capace di andare oltre il calcio».

Infine il ricordo più emozionante:

«Per il suo amore per il Palermo, vissuto dagli spalti della Curva Nord, e per la sua straordinaria capacità di incarnare la passione più genuina per i nostri colori, il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del Club e della grande famiglia rosanero».

Anche la redazione di Ilovepalermocalcio.com rinnova le più sentite condoglianze alla famiglia di Alessia in questo momento di immenso dolore.

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