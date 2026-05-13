Giornale di Sicilia: “Rui Modesto, Johnsen e Magnani: è ora di svoltare”

I playoff saranno anche il momento della verità per Rui Modesto, Johnsen e Magnani. I tre rinforzi arrivati nel mercato invernale non hanno ancora inciso con continuità come società e tifosi si aspettavano, ma adesso avranno l’occasione più importante per lasciare il segno nella corsa del Palermo verso la Serie A.

Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, oltre alla promozione è in gioco anche il futuro dei tre giocatori all’interno del progetto rosanero.





La situazione più delicata riguarda Rui Modesto. L’esterno angolano è arrivato dall’Udinese in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A, operazione che costerebbe al Palermo circa 3 milioni di euro.

Secondo il Giornale di Sicilia, dopo un inizio complicato anche da alcuni problemi fisici, Rui Modesto si è gradualmente conquistato spazio e fiducia grazie alle sue accelerazioni e alla capacità di saltare l’uomo. Restano però da migliorare alcune letture difensive e la gestione della foga agonistica.

Diverso il discorso per Johnsen, acquistato a titolo definitivo dalla Cremonese per circa 3,5 milioni. Finora il norvegese ha inciso meno del previsto: un solo gol e un assist in dodici presenze, rendimento condizionato anche dall’infortunio che lo ha fermato ad aprile.

Eppure, sottolinea il Giornale di Sicilia, i playoff rappresentano storicamente il terreno ideale per Johnsen, già promosso in Serie A sia con il Venezia nel 2020/21 che con la Cremonese nella scorsa stagione.

A Palermo c’è la sensazione che il vero Johnsen non si sia ancora visto del tutto e proprio gli spareggi potrebbero diventare l’occasione giusta per cambiare marcia. Al momento, però, il numero 7 parte leggermente indietro nelle gerarchie offensive rispetto a Le Douaron.

Nel focus firmato da Alessandro Arena spazio anche a Magnani, rientrato in anticipo dal prestito alla Reggiana. Il difensore può essere utilizzato in tutte le posizioni della linea a tre, ma secondo il Giornale di Sicilia non ha ancora ritrovato pienamente quell’affidabilità che aveva convinto il Barbera nella passata stagione.

Ad oggi, infatti, il terzetto difensivo che offre maggiori garanzie a Inzaghi resta composto da Pierozzi, Bani e Ceccaroni.