Palermo, già oltre 11 mila abbonati confermano il posto per la semifinale playoff al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (69)

Sale l’entusiasmo in casa Palermo in vista della semifinale di ritorno dei playoff di Serie BKT in programma mercoledì 20 maggio al Renzo Barbera.

Attraverso i propri canali ufficiali, il club rosanero ha comunicato che sono già 11.219 gli abbonati che hanno esercitato il diritto di prelazione acquistando il biglietto per la sfida playoff.


Un dato importante che conferma ancora una volta il grande entusiasmo della piazza palermitana attorno alla squadra di Filippo Inzaghi nel momento decisivo della stagione.

La società, nel messaggio pubblicato sui social, ha anche invitato i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo il giorno della gara «al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi».

Intanto prosegue la fase di prelazione dedicata agli abbonati 2025/26, prorogata fino alle ore 23.59 di giovedì 14 maggio dopo i problemi tecnici registrati nei primi giorni di vendita.

Il Barbera si prepara dunque a vivere un’altra notte da grande calcio, con l’obiettivo di spingere il Palermo verso la finale playoff e il sogno Serie A.

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