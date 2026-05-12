Miccoli: «Dopo anni ho chiuso il cerchio, adesso ho tanti progetti con la Fondazione Falcone»

«Ho tanti progetti insieme alla Fondazione Falcone: una scuola calcio alla Kalsa, con il nome di Football Soccer Club Falcone. Poi, grazie al Palermo – che ringrazio – il 26 settembre al Barbera avrò la possibilità di fare il mio addio al calcio, che a suo tempo non ho potuto fare. Inviterò tanti miei ex compagni, artisti, dove tutto il ricavato andrà proprio alla Fondazione».

Così Fabrizio Miccoli, ex attaccante e capitano del Palermo, nel corso del suo intervento a SportItalia.





«Dopo tanti anni ho chiuso il cerchio e sono rinato – ha aggiunto -. Mia moglie e i miei figli sono stati importanti per me. Palermo mi ha dato tanto e continua a darmi tantissimo. Spero con il tempo di far cambiare idea a tutti su di me».

Miccoli ha poi raccontato anche dell’incontro con Maria Falcone: «Avevo sempre cercato di chiedere scusa alla signora Maria Falcone, all’inizio mi è stato negato, poi grazie al presidente del Palermo Dario Mirri ho avuto la possibilità di incontrare sia la signora Maria Falcone, che suo figlio Vincenzo Di Fresco. Mi hanno accolto benissimo, abbiamo fatto una grande chiacchierata. Sono contento perché abbiamo un bellissimo rapporto e tante belle idee da sviluppare insieme».