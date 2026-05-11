Palermo, Footy Headlines spoilera anche la maglia away 2026/27: omaggio ai sapori della Sicilia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
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Dopo le anticipazioni sulla possibile nuova maglia home del Palermo, arriva un altro spoiler firmato Footy Headlines. Il noto portale internazionale specializzato nelle anteprime delle divise calcistiche ha infatti pubblicato anche le prime immagini della possibile maglia away rosanero per la stagione 2026/27.

E anche questa volta il design non passa inosservato.


Secondo quanto riportato da Footy Headlines, Puma avrebbe deciso di rompere completamente con la tradizionale seconda maglia nera o bianca utilizzata negli ultimi anni, scegliendo invece un concept fortemente legato alla Sicilia e alle sue tradizioni.

Il sito descrive infatti la nuova away del Palermo come un vero e proprio tributo ai “Flavours of Sicily”, ovvero ai sapori e ai colori dell’isola. La maglia mostrata nelle immagini presenta una base chiara color “canvas”, arricchita da una grafica floreale e agrumata che richiama arance, limoni e vegetazione mediterranea, con dettagli “Dark Olive” per logo Puma, stemma del club e inserti laterali.

Una scelta decisamente particolare e lontana dagli standard classici del calcio moderno, pensata — secondo Footy Headlines — per celebrare l’identità culturale e agricola della Sicilia attraverso un’estetica unica.

Il portale internazionale, già protagonista nelle scorse settimane con le anticipazioni della nuova home rosanero, sottolinea che si tratta ancora di una “early prediction”, ovvero una previsione grafica preliminare basata sulle informazioni raccolte sul progetto Puma.

Le immagini diffuse online hanno già acceso il confronto tra i tifosi del Palermo: c’è chi apprezza il richiamo alla sicilianità e chi invece considera la maglia troppo distante dalla tradizione rosanero.

Una cosa però appare evidente: Puma sembrerebbe intenzionata a puntare su uno stile molto forte e riconoscibile per il Palermo 2026/27.

Palermo, spoilerata la nuova maglia 2026/27: design aggressivo e dettagli neri, ecco le prime immagini

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