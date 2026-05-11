Tuttosport: “Serie B. Playoff anomali e da modificare”

I playoff di Serie B prendono il via con Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino, ma il dibattito attorno alla formula degli spareggi promozione continua ad alimentare polemiche e riflessioni. Come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, l’edizione di quest’anno presenta un’anomalia mai vista prima.

Tra il Monza terzo classificato e l’Avellino ottavo ci sono infatti ben 27 punti di differenza, un divario record nella storia dei playoff di Serie B.





Secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, proprio questo enorme scarto ha spinto diversi protagonisti del campionato a esprimere dubbi sull’attuale formula. Prima Filippo Inzaghi per il Palermo, poi Paolo Bianco per il Monza, hanno sottolineato come sia difficile accettare di giocarsi la Serie A contro squadre che hanno disputato un campionato completamente diverso.

Il tema è semplice: Monza e Palermo hanno lottato fino all’ultimo per la promozione diretta, mentre altre formazioni sono rimaste stabilmente lontane dalla vetta.

Tuttosport evidenzia come, alla luce della stagione disputata, sarebbe naturale considerare Monza e Palermo le principali favorite per l’ultimo posto disponibile in Serie A dopo le promozioni dirette di Venezia e Frosinone.

Questo senza togliere meriti all’Avellino di Ballardini, protagonista di una straordinaria rimonta che ha portato i biancoverdi dalla zona playout fino agli spareggi promozione.

Secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, proprio questa situazione potrebbe aprire una riflessione futura sulla necessità di modificare il regolamento dei playoff.

L’idea proposta è quella di introdurre una “forbice” simile a quella già prevista per i playout: se tra la terza classificata e l’ultima squadra ammessa ai playoff ci fosse un distacco troppo elevato — ad esempio superiore ai 15 punti — il format verrebbe ridotto o modificato.

Come ricorda Tuttosport, nei playout la sfida salvezza non si disputa se tra sedicesima e diciassettesima classificata ci sono almeno cinque punti di differenza.

Per questo motivo, molti appassionati della Serie B ritengono che un principio simile potrebbe essere applicato anche agli spareggi promozione.

Scaduto sottolinea inoltre come Monza e Palermo abbiano dovuto spendere molte energie nella corsa diretta alla Serie A fino alle ultime giornate, mentre squadre come Catanzaro, Modena e Juve Stabia hanno potuto gestire uomini e risorse con maggiore tranquillità nel finale di stagione.

Un aspetto che potrebbe incidere proprio adesso, nella fase più delicata dell’anno.

Resta comunque il vantaggio regolamentare per Monza e Palermo: le due squadre entreranno in scena direttamente dalle semifinali e potranno sfruttare il miglior piazzamento in classifica in caso di parità complessiva.