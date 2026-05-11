Giornale di Sicilia: “Palermo, oggi allenamento aperto al Barbera: atteso l’abbraccio dei tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (76) tifosi

Il Palermo si prepara a ricevere il calore del proprio pubblico nel momento più delicato e importante della stagione. Questo pomeriggio i rosanero apriranno infatti le porte dello stadio Renzo Barbera per un allenamento a porte aperte in vista delle semifinali playoff di Serie B.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, il club ha scelto di organizzare l’iniziativa per rafforzare ulteriormente il legame tra squadra e tifoseria prima dell’inizio degli spareggi promozione, dove il sostegno del pubblico potrebbe diventare determinante soprattutto nella semifinale di ritorno e nell’eventuale finale.


Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, l’allenamento inizierà alle ore 18, mentre l’accesso allo stadio sarà consentito a partire dalle 17. Per l’occasione sarà aperta esclusivamente la Curva Nord.

Il Giornale di Sicilia ricorda inoltre che l’ingresso sarà gratuito ma subordinato alla prenotazione del biglietto attraverso il sito ufficiale del Palermo.

L’obiettivo del club rosanero è trasformare il Barbera in una spinta emotiva verso il sogno Serie A, creando fin da subito il clima giusto attorno alla squadra di Filippo Inzaghi.

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