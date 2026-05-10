Capozucca sui playoff: «La spunterà una tra Monza e Palermo»

«La spunterà una tra Monza e Palermo, per valori, dovrebbe centrare l’obiettivo. Non mi sembra che le altre possano competere». Queste alcune delle dichiarazioni di Stefano Capozucca, intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com”. Il ds ha detto la sua su chi riuscirà a vincere i playoff, centrando l’obiettivo Serie A.

«Tra Monza e Palermo sarà una bella lotta – ha spiegato Capozucca – Inzaghi è un vincente, il Monza ha un organico di grande valore. Sarà una sfida all’ultimo respiro»





E sulla promozione del Frosinone: «Nessuno immaginava che i ciociari potessero andare in Serie A direttamente, è stato un intruso con merito. Ha meritato la promozione»

Infine, un commento sulla retrocessione dello Spezia: «L’anno scorso ha perso lo spareggio per andare in Serie A, quest’anno è stato un campionato di basso livello: peccato, aveva fatto una grande campionato appena un anno fa»