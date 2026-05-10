Avellino, Il Mattino: “Polverizzati in pochi minuti i biglietti per Catanzaro. Ballardini ritrova entusiasmo e solidità”

L’entusiasmo playoff travolge l’Avellino. Come racconta Marco Ingino su Il Mattino, i 750 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti del “Ceravolo” sono andati esauriti in pochissimi minuti, confermando la grande febbre biancoverde in vista della sfida contro il Catanzaro.

Secondo Marco Ingino su Il Mattino, la tifoseria irpina si è riversata già dalle prime ore sul circuito TicketOne nel tentativo di assicurarsi un tagliando, nonostante l’obbligo della fidelity card e una disponibilità nettamente inferiore rispetto alle richieste effettive.





A sorprendere i tifosi, spiega ancora Marco Ingino su Il Mattino, è stata soprattutto la decisione della Lega Serie B di aprire improvvisamente la prevendita già alle ore 15 senza un comunicato ufficiale preventivo. Nonostante questo, il passaparola ha rapidamente portato al sold out.

Le possibilità di ottenere ulteriori biglietti appaiono però minime. Il Mattino sottolinea infatti che servirebbe una nuova riunione della commissione di vigilanza, oltre alle difficoltà organizzative legate alla gestione diretta dei playoff da parte della Lega Serie B.

Per chi è rimasto senza tagliando si valuta la possibilità di allestire un maxischermo allo stadio “Partenio”, anche se la concomitanza con la gara dell’Avellino Basket rende tutto più complicato.

L’euforia in casa biancoverde nasce soprattutto dagli effetti della cura Ballardini. Come evidenzia Marco Ingino su Il Mattino, il tecnico è riuscito a trasformare una squadra fragile e vulnerabile in una formazione molto più solida, soprattutto difensivamente.

Nelle ultime cinque partite l’Avellino ha subito appena due reti. Un miglioramento costruito grazie agli accorgimenti tattici di Ballardini ma anche alla crescita di Cancellotti, Iannarilli e dei giovani Daffara, Fontanarosa e Missori.

Decisivo anche il contributo di Armando Izzo, sempre più leader della squadra dentro e fuori dal campo. Il Mattino evidenzia come il difensore stia trascinando il gruppo anche dal punto di vista emotivo e caratteriale.

Intanto Ballardini prepara la delicata sfida del “Ceravolo” con diversi problemi di formazione. Sicure le assenze di Simic, Sala, Reale e Milani, tutti alle prese con differenti problemi fisici.

Filtra invece ottimismo per Favilli. Come racconta Marco Ingino su Il Mattino, l’attaccante avrebbe rassicurato personalmente i tifosi incontrati in tribuna dopo l’ultimo match: «A Catanzaro ci sarò».