Repubblica: “Corsa alla serie A. Ecco come stanno le avversarie dei rosa”

Il Palermo attende di conoscere la propria avversaria nella semifinale playoff, ma il quadro delle contendenti alla Serie A è ormai definito. I rosanero di Filippo Inzaghi sfideranno la vincente di Catanzaro-Avellino, mentre dall’altra parte del tabellone il Monza aspetta chi uscirà dal confronto tra Modena e Juve Stabia.

Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il Palermo arriva agli spareggi dopo avere gestito uomini ed energie nelle ultime giornate di campionato, ma la concorrenza si presenta agguerrita e con caratteristiche molto diverse tra loro.





Catanzaro

Nel focus firmato da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, il Catanzaro di Alberto Aquilani viene descritto come una squadra con una chiara identità tattica e con la volontà di giocare sempre senza speculare sugli avversari. I calabresi hanno chiuso il campionato a tredici punti dal Palermo ma hanno spesso sprecato occasioni importanti nei momenti decisivi della stagione.

Secondo Repubblica Palermo, uno dei punti di forza del Catanzaro è la capacità di mandare in gol ben diciannove giocatori diversi. Il limite principale resta invece la fase difensiva: con 51 reti subite, quella giallorossa è la seconda peggior difesa tra le squadre ancora in corsa per la Serie A. Resta inoltre da valutare il recupero di Pietro Iemmello.

Avellino

Valerio Tripi su Repubblica Palermo sottolinea la crescita dell’Avellino dopo l’arrivo di Davide Ballardini in panchina. Gli irpini hanno conquistato sei vittorie in tredici gare con il nuovo allenatore, numeri quasi identici a quelli ottenuti dal predecessore Raffaele Biancolino nell’arco di venticinque partite.

L’Avellino, però, presenta anche diverse fragilità. Come evidenzia Repubblica Palermo, quella campana è la peggior difesa tra le prime otto della classifica con 55 gol subiti. Fondamentale invece il rendimento casalingo del Partenio, dove gli irpini hanno costruito gran parte della propria stagione raccogliendo 32 punti.

Monza

Nel quadro tracciato da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, il Monza rappresenta probabilmente la rivale più forte dal punto di vista tecnico. La squadra di Paolo Bianco ha chiuso davanti al Palermo con 76 punti ma ha perso la promozione diretta all’ultima curva dopo la sconfitta contro il Mantova.

Secondo Repubblica Palermo, il morale dei brianzoli non è altissimo e le polemiche attorno alla mancata Serie A diretta hanno coinvolto anche lo staff tecnico. Resta però impressionante il rendimento del Monza negli scontri diretti: doppio 3-0 rifilato al Palermo, risultati positivi contro Catanzaro, Modena e Juve Stabia e nessuna sconfitta contro le altre pretendenti alla promozione.

Modena

Valerio Tripi su Repubblica Palermo ricorda come il Modena di Andrea Sottil fosse partito fortissimo, perdendo la prima partita soltanto a fine ottobre. Nella seconda parte della stagione però gli emiliani hanno rallentato vistosamente, conquistando una sola vittoria nelle ultime sette giornate.

Il Modena non ha una produzione offensiva paragonabile a Palermo e Monza, ma mantiene la leggerezza mentale di chi ha poco da perdere. I gialloblù hanno segnato 49 reti, dato comunque superiore rispetto a Juve Stabia e Avellino.

Juve Stabia

La situazione più delicata è quella della Juve Stabia. Come evidenzia Repubblica Palermo, il club campano vive una fase societaria estremamente complicata tra problemi di liquidità, deferimenti amministrativi e il recente sequestro delle quote societarie disposto dal tribunale di Napoli.

Nonostante tutto, la squadra di Ignazio Abate continua però a distinguersi sul campo per qualità del gioco e compattezza del gruppo. La Juve Stabia ha già eliminato il Palermo nella passata stagione e proverà a ripetersi nonostante le difficoltà extra campo.

Per il Palermo si avvicina così il momento decisivo della stagione. I playoff stanno per iniziare e il sogno Serie A resta apertissimo.