Repubblica: “Un anno intero in venti giorni. Il futuro è adesso”

Adesso non ci sono più margini d’errore. Per il Palermo inizia il momento decisivo della stagione, quello che può cambiare il presente ma soprattutto il futuro del club rosanero. In venti giorni la squadra di Filippo Inzaghi si giocherà la promozione in Serie A attraverso i playoff, dentro un percorso che può segnare in modo profondo il progetto del City Football Group.

Come scrive Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il ritorno nella massima serie rappresenta un passaggio fondamentale anche per dare sostenibilità e continuità agli investimenti effettuati dal club in questi anni. Dal progetto del nuovo stadio alla crescita dell’intera struttura societaria, tutto passa inevitabilmente dalla Serie A.





Nel commento firmato da Massimo Norrito per Repubblica Palermo, il campionato disputato dal Palermo viene definito di alto livello, anche se non privo di rimpianti. Alcuni passi falsi nel corso della stagione hanno infatti impedito ai rosanero di conquistare la promozione diretta, nonostante un bottino di punti che in altri anni sarebbe bastato per chiudere il discorso senza passare dagli spareggi.

Secondo quanto evidenzia Repubblica Palermo, il Palermo ha pagato soprattutto gli inciampi contro Avellino, Mantova e Pescara, gare che alla lunga hanno inciso pesantemente sulla classifica finale. A questo si aggiunge un altro dato significativo: i rosanero non sono mai riusciti a battere, tra andata e ritorno, le tre squadre che li precedono in graduatoria.

Massimo Norrito su Repubblica Palermo sottolinea però anche gli aspetti positivi della stagione della squadra di Inzaghi: lunghi tratti di calcio spettacolare, tanti gol realizzati e una solidità difensiva spesso convincente. Limiti e pause improvvise hanno impedito al Palermo di completare il salto diretto verso la Serie A, ma adesso inizia un nuovo campionato dove tutto può essere rimesso in discussione.

Nel racconto di Repubblica Palermo, il clima attorno ai playoff appare completamente diverso rispetto alla scorsa stagione. L’eliminazione contro la Juve Stabia al termine dell’era Dionisi aveva lasciato la sensazione di una squadra arrivata agli spareggi senza reali convinzioni. Oggi invece il Palermo si presenta come una delle principali candidate alla promozione.

Secondo Massimo Norrito su Repubblica Palermo, a dare forza ai rosanero sono il percorso costruito durante l’anno, la qualità della rosa e soprattutto il rapporto ricreato tra squadra e città grazie al lavoro di Filippo Inzaghi. Palermo crede davvero nella Serie A e sente di avere una squadra in grado di giocarsi fino in fondo le proprie possibilità.

Adesso resta soltanto l’ultimo passo. Come conclude Repubblica Palermo, nei playoff il confine tra trionfo e fallimento è sottilissimo, ma il Palermo ha tutte le carte in regola per inseguire il sogno fino all’ultimo minuto.