Primavera 2, Palermo-Perugia: le formazioni ufficiali

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Palermo–Perugia, gara valida per la 30ª giornata del campionato Primavera 2 Girone B 2025-2026, in programma alle ore 15. Il Palermo di Del Grosso scenderà in campo con Balaguss tra i pali, difesa affidata a Nicolosi, Avena, Terranova e Hulidov. A centrocampo spazio a Galletti, Occhione e Balsamo, mentre in attacco agiranno Schirliu, Bertolino e Cracchiolo.

Il Perugia guidato da Giorgi risponde con Vinti in porta, linea difensiva composta da Baciocchi, Bevanati, Napolano e Peruzzi. In mediana ci saranno Vanni, Merico e Perugini, con Agnissan a supporto del tandem offensivo formato da Adamo e Sheji. A dirigere l’incontro sarà Montevergine della sezione di Ragusa.





PALERMO: 1 Balaguss, 2 Nicolosi, 3 Avena, 4 Terranova, 5 Hulidov, 6 Galletti, 7 Occhione (C), 8 Balsamo, 9 Schirliu, 10 Bertolino, 11 Cracchiolo. A disposizione: 12 Pizzuto, 22 Mastellone, 13 Sciortino, 14 Squillacioti, 15 Di Gregorio, 16 Brutto, 17 Dell’Orzo, 18 Gambino, 19 Caruso, 20 Ribaudo. Allenatore: Del Grosso.

PERUGIA: 1 Vinti, 2 Baciocchi, 3 Bevanati, 4 Napolano, 5 Peruzzi (C), 6 Vanni, 7 Merico, 8 Perugini, 9 Adamo, 10 Agnissan, 11 Sheji. A disposizione: 12 Strappini, 13 Giorgetti, 14 Bellali, 15 Brunori, 16 Ciani, 17 Giambarveri, 18 Dottori, 19 Rondolini, 20 Barberini, 21 Giardino. Allenatore: Giorgi.

ARBITRO: Montevergine (Ragusa).

AA1: Cucci (Trapani).

AA2: Rallo (Marsala).