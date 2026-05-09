Giornale di Sicilia: “Le Douaron e Palumbo fermati dai legni. Le pagelle di Venezia-Palermo”

Il Palermo chiude la regular season con una sconfitta contro il Venezia, ma dalle pagelle emergono anche alcuni segnali incoraggianti in vista dei playoff. Nel giudizio firmato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i migliori tra i rosanero sono Palumbo e Joronen, mentre diversi giocatori calano vistosamente nella ripresa, quando il Venezia prende completamente il controllo della partita.

Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Joronen evita un passivo molto più pesante con almeno due interventi decisivi su Haps e viene salvato in più occasioni anche dai pali colpiti dai lagunari. Positiva anche la prova di Palumbo, il più brillante nella trequarti offensiva del Palermo.





Di seguito tutte le pagelle del Giornale di Sicilia firmate da Luigi Butera.

Joronen 6,5

Sui gol non può nulla. Determinante invece con un’uscita di testa e due grandi interventi su Haps. In altre quattro circostanze vengono in suo aiuto i pali.

Bereszynski 5,5

Dopo appena sette minuti arriva il giallo per un intervento in ritardo su Doumbia. Era diffidato e salterà l’andata della semifinale playoff. Fatica a trovare posizione e ritmo, meglio nella ripresa dove sfiora anche il gol.

Peda 6

Gioca soltanto un tempo per evitare rischi dopo l’ammonizione. Tiene bene il duello fisico con Lauberbach e salva anche su una conclusione ravvicinata di Yeboah.

Veroli 5,5

Entra e il Venezia passa subito in vantaggio. Sbaglia i tempi dell’uscita su Yeboah nell’azione del gol di Doumbia. Alterna un buon salvataggio difensivo a qualche difficoltà di troppo.

Ceccaroni 5,5

Soffre Yeboah nell’uno contro uno e spreca di testa la chance del possibile pareggio. Sul gol finale di Compagnon arriva in ritardo.

Pierozzi 5,5

Va in difficoltà su Doumbia in più occasioni. Disegna però un ottimo cross per Le Douaron, che spreca di testa. Costretto ad uscire per un problema alla spalla.

Rui Modesto sv

Ingresso rapido e vivace, riesce almeno a procurare un’ammonizione a Doumbia.

Segre 6

Partita di corsa e sacrificio da capitano. Nel primo tempo dà equilibrio e intensità, poi cala insieme al resto della squadra.

Blin 5,5

Torna titolare dopo diverse panchine ma appare arrugginito. Prestazione ordinata ma senza particolari guizzi.

Augello 6

Meno brillante rispetto ad altre uscite, ma nel finale mette dentro qualche cross interessante. Soffre però quando il Venezia accelera.

Palumbo 6,5

Il più ispirato del Palermo. Si muove su tutta la trequarti e crea le migliori occasioni offensive. Colpisce anche una traversa dopo una giocata di grande qualità.

Gomes 5,5

Qualche accelerazione e alcune buone rotazioni, ma il suo ingresso non cambia il volto della partita.

Vasic 6

Generoso e aggressivo. Recupera un pallone importante in area servendo Palumbo, poi deve uscire per un problema alla caviglia.

Johnsen 5

Accolto dai fischi del Penzo, non riesce mai a entrare davvero in partita. Poche idee e nessuna giocata incisiva.

Le Douaron 6

Schierato da centravanti, si muove bene e crea pericoli. Colpisce un palo ma spreca anche una clamorosa occasione di testa.

Pohjanpalo 5,5

Anche per lui arrivano i fischi degli ex tifosi veneziani. Riceve pochissimi palloni giocabili e resta fuori dal match.

Allenatore Inzaghi 6

Ampio turnover in vista dei playoff. Il primo tempo convince per atteggiamento e organizzazione, molto meno la ripresa. Alcuni cambi sono più conservativi che offensivi.

Arbitro Zanotti 6

Gestione tranquilla della gara. Corretti i cartellini, qualche sbavatura marginale sulle decisioni tecniche.

Come evidenzia ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo esce sconfitto dal Penzo ma con la consapevolezza che il vero campionato inizierà adesso: quello dei playoff.