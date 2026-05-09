Giornale di Sicilia: “Le Douaron e Palumbo fermati dai legni. Le pagelle di Venezia-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 073746

Il Palermo chiude la regular season con una sconfitta contro il Venezia, ma dalle pagelle emergono anche alcuni segnali incoraggianti in vista dei playoff. Nel giudizio firmato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, i migliori tra i rosanero sono Palumbo e Joronen, mentre diversi giocatori calano vistosamente nella ripresa, quando il Venezia prende completamente il controllo della partita.

Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Joronen evita un passivo molto più pesante con almeno due interventi decisivi su Haps e viene salvato in più occasioni anche dai pali colpiti dai lagunari. Positiva anche la prova di Palumbo, il più brillante nella trequarti offensiva del Palermo.


Di seguito tutte le pagelle del Giornale di Sicilia firmate da Luigi Butera.

Joronen 6,5
Sui gol non può nulla. Determinante invece con un’uscita di testa e due grandi interventi su Haps. In altre quattro circostanze vengono in suo aiuto i pali.

Bereszynski 5,5
Dopo appena sette minuti arriva il giallo per un intervento in ritardo su Doumbia. Era diffidato e salterà l’andata della semifinale playoff. Fatica a trovare posizione e ritmo, meglio nella ripresa dove sfiora anche il gol.

Peda 6
Gioca soltanto un tempo per evitare rischi dopo l’ammonizione. Tiene bene il duello fisico con Lauberbach e salva anche su una conclusione ravvicinata di Yeboah.

Veroli 5,5
Entra e il Venezia passa subito in vantaggio. Sbaglia i tempi dell’uscita su Yeboah nell’azione del gol di Doumbia. Alterna un buon salvataggio difensivo a qualche difficoltà di troppo.

Ceccaroni 5,5
Soffre Yeboah nell’uno contro uno e spreca di testa la chance del possibile pareggio. Sul gol finale di Compagnon arriva in ritardo.

Pierozzi 5,5
Va in difficoltà su Doumbia in più occasioni. Disegna però un ottimo cross per Le Douaron, che spreca di testa. Costretto ad uscire per un problema alla spalla.

Rui Modesto sv
Ingresso rapido e vivace, riesce almeno a procurare un’ammonizione a Doumbia.

Segre 6
Partita di corsa e sacrificio da capitano. Nel primo tempo dà equilibrio e intensità, poi cala insieme al resto della squadra.

Blin 5,5
Torna titolare dopo diverse panchine ma appare arrugginito. Prestazione ordinata ma senza particolari guizzi.

Augello 6
Meno brillante rispetto ad altre uscite, ma nel finale mette dentro qualche cross interessante. Soffre però quando il Venezia accelera.

Palumbo 6,5
Il più ispirato del Palermo. Si muove su tutta la trequarti e crea le migliori occasioni offensive. Colpisce anche una traversa dopo una giocata di grande qualità.

Gomes 5,5
Qualche accelerazione e alcune buone rotazioni, ma il suo ingresso non cambia il volto della partita.

Vasic 6
Generoso e aggressivo. Recupera un pallone importante in area servendo Palumbo, poi deve uscire per un problema alla caviglia.

Johnsen 5
Accolto dai fischi del Penzo, non riesce mai a entrare davvero in partita. Poche idee e nessuna giocata incisiva.

Le Douaron 6
Schierato da centravanti, si muove bene e crea pericoli. Colpisce un palo ma spreca anche una clamorosa occasione di testa.

Pohjanpalo 5,5
Anche per lui arrivano i fischi degli ex tifosi veneziani. Riceve pochissimi palloni giocabili e resta fuori dal match.

Allenatore Inzaghi 6
Ampio turnover in vista dei playoff. Il primo tempo convince per atteggiamento e organizzazione, molto meno la ripresa. Alcuni cambi sono più conservativi che offensivi.

Arbitro Zanotti 6
Gestione tranquilla della gara. Corretti i cartellini, qualche sbavatura marginale sulle decisioni tecniche.

Come evidenzia ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo esce sconfitto dal Penzo ma con la consapevolezza che il vero campionato inizierà adesso: quello dei playoff.

Altre notizie

Screenshot 2026-05-09 073806

Giornale di Sicilia: “Dimenticare Venezia. Palermo, testa ai play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 072652

Giornale di Sicilia: “Panchine e tunnel, spettatori vicini al terreno di gioco: è il nuovo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Venezia-Palermo

Corriere dello Sport: “Venezia-Palermo 2-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
01a5cce881

Corriere dello Sport: “Venezia, Palermo ko. E la festa è completa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
4a31198f-570e-4638-b2b2-fc8493d1d090

Venezia-Palermo, Yeboah sogna in grande: «Vogliamo restare a lungo in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
b3bd57de-6bf7-418c-9793-1d98b1e5e3f0

Venezia-Palermo, gli highlights del match: il Penzo festeggia la Serie A, rosanero già proiettati ai playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
inzaghi

Venezia-Palermo, Inzaghi: «Sappiamo di essere forti e ce la giocheremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Screenshot 2026-05-08 232910

Venezia-Palermo, Vasic guarda ai playoff: «Ora testa e cuore sulla post-season, vogliamo regalare una gioia alla città»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Screenshot 2026-05-08 232637

Palermo, Inzaghi dopo il ko col Venezia: «Buon primo tempo, ora vogliamo prenderci ciò che sappiamo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
d5d74844-2cf6-4ac0-affc-d8b08d373a8b

Venezia-Palermo, Stroppa si gode il trionfo: «Nel secondo tempo siamo stati devastanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
stroppa

Venezia-Palermo, Stroppa: «Mi sarebbe dispiaciuto non arrivare primo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
marcolin

Marcolin: «I playoff possono dare soddisfazioni al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-09 073746

Giornale di Sicilia: “Le Douaron e Palumbo fermati dai legni. Le pagelle di Venezia-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 073806

Giornale di Sicilia: “Dimenticare Venezia. Palermo, testa ai play-off”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Screenshot 2026-05-09 072652

Giornale di Sicilia: “Panchine e tunnel, spettatori vicini al terreno di gioco: è il nuovo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
masiello-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Südtirol, Masiello dice basta: il difensore si ritira dal calcio giocato. Salta i playout col Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
Venezia-Palermo

Corriere dello Sport: “Venezia-Palermo 2-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026