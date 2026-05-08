Venezia-Palermo, gli highlights del match: il Penzo festeggia la Serie A, rosanero già proiettati ai playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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Si chiude con una sconfitta per 2-0 la regular season del Palermo, battuto da un Venezia già promosso e capace di blindare il primo posto davanti a un Penzo in festa. Una gara intensa, soprattutto nel primo tempo, con i rosanero che hanno creato diverse occasioni senza però riuscire a concretizzare. Nella ripresa i lagunari hanno alzato il ritmo trovando le reti decisive. Rivivi tutte le emozioni, le azioni più importanti e i momenti chiave della sfida negli highlights del match.

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