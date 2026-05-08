Venezia-Palermo, Stroppa: «Mi sarebbe dispiaciuto non arrivare primo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
stroppa

Il Venezia conquista la promozione in Serie A grazie alla vittoria contro il Palermo e chiude il campionato di Serie B al primo posto. Al termine della partita, l’allenatore arancioneroverde ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando il successo, la stagione della squadra e la festa dei tifosi.
«Doveva andare così. Io ho chiesto ai ragazzi di continuare come stavamo lavorando nel primo tempo e credo che abbiano anche cambiato marcia. Peccato per tutti quei pali, poteva finire anche meglio. Ci teniamo anche una bellissima statistica: miglior difesa, miglior attacco e forse anche la squadra con più pali colpiti».

Il tecnico ha poi scherzato proprio sui legni colpiti durante la gara:
«Sì, sì, tanti… cinque mi pare».


Successivamente, parlando dell’atmosfera dello stadio e della festa dei tifosi, ha aggiunto:
«È una piazza abituata a vincere, perché ha già vinto tre volte. Ero qua da sconfitto un paio d’anni fa, quindi so il valore e il calore di questa gente. Fortunatamente stasera me li tengo tutti per me».

L’allenatore ha poi descritto le qualità della sua squadra, soffermandosi sul gioco espresso durante tutta la stagione:
«È una squadra super tecnica: c’è Pires, Musio, tanto palleggio, tanta qualità. Diceva dei cinque pali, ma è una squadra che gioca proprio bene, una squadra che ci ha divertito. Forse la squadra che ha giocato il miglior calcio».

Infine, il tecnico ha evidenziato il legame creato tra la squadra e i tifosi grazie al gioco mostrato sul campo:
«Una squadra che mi ha divertito, l’ho detto più volte. È una squadra che si divertiva anche nel sacrificio quotidiano in allenamento e quindi è bello essere arrivati primi. Mi sarebbe dispiaciuto non essere davanti questa sera, perché il gioco espresso e la qualità mostrata dai ragazzi in campo sono sotto gli occhi di tutti».

E in chiusura:
«A me fa piacere che la gente, oltre al risultato, si sia divertita. Poi i numeri delle migliaia di persone che hanno seguito questa squadra in trasferta confermano tutto questo».

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