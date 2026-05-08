Serie B, retrocesse in Serie C: Spezia, Pescara e Reggiana salutano
L’ultima giornata sancisce anche le tre retrocessioni in Serie C. A salutare il campionato cadetto sono Spezia, Pescara e Reggiana.
Non basta il pareggio nello scontro diretto tra Pescara e Spezia: entrambe chiudono nelle ultime posizioni della classifica e retrocedono.
Retrocede anche la Reggiana, nonostante il successo interno contro la Sampdoria. Gli emiliani pagano un finale di stagione complicato e chiudono al terzultimo posto.
Le squadre retrocesse in Serie C
Reggiana
Spezia
Pescara
Si salvano invece Virtus Entella ed Empoli, con i toscani che strappano un prezioso 2-2 sul campo del Monza.