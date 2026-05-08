Serie B, retrocesse in Serie C: Spezia, Pescara e Reggiana salutano

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
bisoli reggiana

L’ultima giornata sancisce anche le tre retrocessioni in Serie C. A salutare il campionato cadetto sono Spezia, Pescara e Reggiana.

Non basta il pareggio nello scontro diretto tra Pescara e Spezia: entrambe chiudono nelle ultime posizioni della classifica e retrocedono.


Retrocede anche la Reggiana, nonostante il successo interno contro la Sampdoria. Gli emiliani pagano un finale di stagione complicato e chiudono al terzultimo posto.

Le squadre retrocesse in Serie C
Reggiana
Spezia
Pescara

Si salvano invece Virtus Entella ed Empoli, con i toscani che strappano un prezioso 2-2 sul campo del Monza.

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