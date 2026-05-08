Serie B, playout ufficiale: Bari contro Südtirol per restare in categoria

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
castori

Sarà Bari-Südtirol il playout della Serie B 2025-2026. I pugliesi chiudono la regular season al diciassettesimo posto con 40 punti, mentre gli altoatesini terminano sedicesimi a quota 41.

Decisivo il pareggio del Südtirol contro la Juve Stabia e il contemporaneo successo del Bari sul campo del Catanzaro.


Il regolamento del playout

La sfida si disputerà con gare di andata e ritorno. In caso di parità complessiva sarà salva la squadra meglio classificata nella regular season, ovvero il Südtirol.

Il Bari sarà quindi obbligato a vincere il doppio confronto per evitare la retrocessione in Serie C.

Playout ufficiale
Südtirol-Bari

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