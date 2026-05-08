Pescara retrocesso in Serie C, esplode la rabbia dei tifosi: tensione fuori dallo stadio

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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Serata nerissima per il Pescara, che saluta ufficialmente la Serie B al termine di una stagione travagliata e chiusa con la retrocessione in Serie C. Il pareggio interno contro lo Spezia non è bastato agli abruzzesi, condannati dai risultati maturati sugli altri campi.

Al triplice fischio è esplosa la contestazione dei tifosi biancazzurri fuori dallo stadio. Centinaia di sostenitori si sono radunati nelle aree adiacenti all’impianto per manifestare tutta la propria rabbia e delusione dopo un’annata vissuta costantemente nelle zone basse della classifica.


Cori durissimi sono stati rivolti alla società, alla dirigenza e alla squadra, accusate di aver portato il club verso una retrocessione considerata inaccettabile dalla piazza pescarese. Momenti di forte tensione si sono registrati soprattutto all’uscita dello stadio, con l’intervento delle forze dell’ordine per monitorare la situazione ed evitare ulteriori problemi.

La delusione del pubblico è esplosa soprattutto negli ultimi minuti della gara, quando il Bari ha blindato il playout e reso inevitabile la discesa del Pescara in Serie C insieme a Spezia e Reggiana.

Una retrocessione pesantissima per una piazza storica del calcio italiano, che soltanto pochi anni fa lottava per traguardi ben diversi e che adesso dovrà ripartire dalla terza serie.

Nei prossimi giorni saranno inevitabili riflessioni profonde sul futuro del club, tra possibili cambiamenti societari, valutazioni tecniche e la necessità di ricostruire dopo una stagione fallimentare.

Intanto, fuori dallo stadio, resta l’immagine di una tifoseria ferita e furiosa, che ha accompagnato con fischi e proteste il finale di un campionato da dimenticare.

 

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