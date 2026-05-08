Monza, Bianco: «La squadra ha dato tutto, ora ci aspettano 20 giorni decisivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
BIANCO

Archiviata la regular season con il pareggio contro l’Empoli e il terzo posto finale, il Monza di Paolo Bianco si prepara ad affrontare i playoff di Serie B con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie A.

Al termine della sfida, il tecnico brianzolo ha parlato ai microfoni di DAZN, analizzando il percorso della squadra e proiettandosi già verso la fase decisiva della stagione.


«Il senso di questa partita e di questo finale è che la squadra ha dato tutto. Ha dato tutto per l’intero campionato e adesso ci aspettano giorni intensi, belli da vivere con grande partecipazione emotiva. Ci arriviamo bene fisicamente e sotto tutti i punti di vista, adesso dobbiamo prepararci al meglio per la semifinale», ha dichiarato Bianco.

L’allenatore del Monza ha poi sottolineato il valore del campionato disputato dai brianzoli, capaci di chiudere a quota 76 punti senza però ottenere la promozione diretta.

«Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di importante. Questa squadra ha conquistato 76 punti e ottenuto 22 vittorie. Non era mai successo nella storia della Serie B che una squadra con questi numeri non riuscisse ad andare direttamente in Serie A», ha spiegato il tecnico.

Bianco ha comunque accettato il verdetto del campionato, rendendo merito alle due squadre promosse.

«Lo dobbiamo accettare, perché Venezia e Frosinone hanno fatto qualcosa in più di noi. Facciamo i complimenti a entrambe per il campionato disputato», ha aggiunto.

Nonostante la delusione per il mancato salto diretto nella massima serie, il Monza guarda ai playoff con fiducia e convinzione.

«Adesso abbiamo una grandissima opportunità davanti a noi e sono sicuro che ci faremo trovare pronti», ha concluso Bianco.

Il Monza entrerà in scena direttamente dalle semifinali playoff grazie al terzo posto conquistato in regular season. Nel cammino verso la Serie A, i brianzoli potrebbero incrociare anche il Palermo in un’eventuale finale che si preannuncerebbe tra le più affascinanti degli ultimi anni di Serie B.

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