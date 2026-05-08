Venezia-Palermo, Vasic guarda ai playoff: «Ora testa e cuore sulla post-season, vogliamo regalare una gioia alla città»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
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Al termine della sconfitta per 2-0 contro il Venezia, Aljosa Vasic ha analizzato la gara del Penzo proiettandosi già verso i playoff, vero obiettivo del Palermo in questo finale di stagione.

«Sicuramente abbiamo trovato una squadra forte, un avversario che palleggiava bene», ha dichiarato il centrocampista rosanero ai microfoni ufficiali del club. «Nonostante questo, secondo me nel primo tempo abbiamo fatto bene, pressando bene e creando anche occasioni da gol che potevamo sfruttare».


Vasic ha poi spiegato come il gol del Venezia abbia cambiato l’inerzia del match: «Dal momento in cui hanno segnato hanno preso fiducia e la partita si è indirizzata dalla loro parte. Facciamo comunque i complimenti a loro».

Il numero 14 rosanero ha però subito spostato l’attenzione sul prossimo obiettivo: «Adesso dobbiamo restare concentrati perché da domenica inizia il nostro nuovo campionato. Vogliamo dare una grande soddisfazione alla nostra città».

Tra gli aspetti positivi emersi dalla sfida del Penzo, Vasic sottolinea la capacità della squadra di creare occasioni: «Penso che contro qualsiasi avversario affronteremo nei playoff dovremo continuare a costruire occasioni. Dobbiamo però essere più cattivi sotto porta, perché andare in vantaggio ti dà più sicurezza anche nel modo di giocare».

Infine, il messaggio rivolto alla post-season ormai alle porte: «Ora ci aspetta una nuova settimana di lavoro per preparare la partita di domenica. Testa e cuore sui playoff. Noi siamo consapevoli di quello che ci aspetta: affronteremo una gara alla volta e ce la metteremo tutta per vincere».

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